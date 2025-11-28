Black Friday: consumidor aproveita até promoção de panetone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Consumidores aproveitam as promoções da Black Friday para antecipar a compra de panetones, bebidas, carnes e frutas em calda, segundo levantamento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) divulgado nesta quinta-feira (27/11).

O levantamento da associação aponta que, em 2024, o volume de compras nos supermercados em novembro cresceu 27,3% em relação ao mesmo período de 2023.

"O aumento de vendas na Black Friday se concentra principalmente no setor de alimentação", disse Marcos Milan, vice-presidente da Abras, durante entrevista coletiva.

A auxiliar de biblioteca Ane Yasmin, 34, tentou ganhar um panetone em uma promoção especial de Black Friday de um mercado de Salvador (BA), mas não conseguiu atingir o preço mínimo de compras. "Desde o início de novembro, fui atrás de boas oportunidades. Cheguei a ir a três centros de compras no mesmo dia", diz.

Ela também aproveita a data para comprar os presentes de Natal aos familiares e amigos, além de roupas e cosméticos novos para as celebrações. "Já faço um estoque para evitar a correria no período festivo."

Veja promoções de panetones



A Cacau Show lançou, nesta quarta-feira (26), a "Choco Friday", um saldão de panetones com até 22% de desconto para o fim de semana de promoções. Os descontos valem para o panetone trufado, o de brigadeiro e o LaCreme.

Já a Bauducco oferece em seu site 41 opções de panetones e chocotones com 20% de desconto durante a semana da Black Week. Em especial, caixas com seis, 12 e 16 unidades.

A Brasil Cacau lançou a promoção "Tamo Junto e Recheado", que em algumas unidades oferece descontos de 50% no segundo panetone.

A Kopenhagen também oferece descontos de 30% na segunda unidade do panetone em unidades participantes.

Produtos natalinos estão mais caros



Apesar do alívio na Black Friday, os panetones e chocotones estão 7,4% mais caros do que no ano passado, de acordo com a Abras. Lideram as altas os panetones especiais, como os trufados, cujos preços aumentaram 8,3%. Os chocotones subiram 7,1%, e os panetones tradicionais, 6,8%.

No geral, os preços da cesta de produtos natalinos estão 3,5% maiores, puxados principalmente pelas proteínas típicas da festividade.

O peixe teve a maior alta em 2025 e subiu 7,3%, seguido do pernil (7,1%), tender (7%), bacalhau (7%), lombo (6%), peru (6%) e chester (5,5%). As encomendas das proteínas natalinas devem crescer 10% em relação a 2024.

O azeite teve queda de 18% no preço em 2025, em comparação com o período de escassez pelo qual passou no final do ano passado. A azeitona, porém, teve alta de 8%, e as nozes e castanhas, de 7,7%.

O pêssego em calda teve alta de 7,2%. As frutas especiais ou importadas, de 6,7%, seguidas das frutas secas (6%) e das nacionais de época (4,5%).

Nas bebidas, os vinhos importados tiveram alta de 9,6%, e os espumantes, de 7,1%.