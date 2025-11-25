Black Friday da Araujo terá descontos de até 60% no app, site e WhatsApp

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em um momento em que as famílias buscam equilibrar o orçamento sem abrir mão de cuidados essenciais, encontrar produtos de saúde, bem-estar e conveniência com preços realmente acessíveis faz toda a diferença. Com o avanço da tecnologia e a ampliação dos canais digitais, tornou-se mais fácil comparar valores, aproveitar ofertas e comprar de forma prática e segura. Mas também é mais desafiador identificar oportunidades que unam economia, confiabilidade e agilidade.

Para muitos consumidores, a Black Friday se tornou justamente esse ponto de encontro entre necessidade e oportunidade, um período em que itens do dia a dia, de medicamentos, dermocosméticos a produtos infantis, ficam mais acessíveis e ajudam a aliviar o peso das despesas mensais. Em um cenário de escolhas financeiras mais criteriosas, ter acesso a descontos reais e a plataformas intuitivas é essencial.

É nesse contexto que a Drogaria Araujo, referência em serviços de saúde e inovação no varejo farmacêutico mineiro, apresenta sua campanha de Black Friday 2025.

A Black Friday da Araujo: descontos de até 60% e experiência digital redesenhada

De 25 a 29 de novembro, a Araujo oferece produtos de todas as categorias, suplementação, dermocosméticos, pet, infantil, higiene, medicamentos e muito mais, com descontos que podem chegar a 60%.

As ofertas do dia 25 vão estar disponíveis exclusivamente nos canais digitais: app, site, WhatsApp e Drogatel. A partir do dia 26, passam a valer também nas mais de 360 lojas físicas distribuídas em 65 cidades de Minas Gerais.

Nova experiência digital ganha destaque na Black Friday

O grande destaque deste ano está além das ofertas: a Araujo redesenhou toda a experiência digital para tornar a compra mais rápida, intuitiva e segura. No site, o menu ganhou uma navegação mais simples, semelhante à disposição das prateleiras das lojas. O checkout ficou mais ágil, reduzindo recusas e evitando frustrações. As recomendações passaram a considerar o histórico e o perfil do consumidor, apresentando ofertas realmente relevantes.

No aplicativo, a sessão “leve de novo” facilita a recompra de itens habituais, e a área “Meus Pedidos” traz acompanhamento em tempo real, recompra com um toque e auto soluções que reduzem a necessidade de atendimento.

Já o WhatsApp, um dos canais preferidos dos mineiros, virou uma central de Black Friday: o cliente escolhe previamente as categorias de interesse para receber ofertas personalizadas, acessa o tabloide completo para download e conta com um agente de IA capaz de encontrar produtos por texto, voz ou imagem.

Com mais de 360 lojas integradas aos canais digitais, clientes podem retirar compras no balcão, drive-thru ou lockers com praticidade Christian Caldeira/Drogaria Araujo

Segundo a superintendente comercial da Araujo, Sandra Mara de Castro, a campanha reforça o compromisso da rede com o acesso e a conveniência:

“Nosso objetivo é garantir que as famílias encontrem tudo o que precisam com economia, praticidade e a qualidade que já conhecem”.

Tecnologia que integra todos os canais

Por trás da operação, há um ano inteiro de investimentos em tecnologia, inteligência artificial e omnicanalidade. O Gerente Executivo de Operação Digital, Pedro Henrique Pinto de Oliveira, explica que o foco foi criar uma jornada fluida, conectando o melhor do digital à força das lojas físicas.

E os números comprovam essa mudança, cerca de 75% das compras on-line são retiradas em loja, seja no balcão, locker ou drive-thru, mostrando que o consumidor valoriza a agilidade do digital, mas prefere concluir a compra presencialmente.

A expectativa para 2025 é atingir a maior Black Friday da história da Araujo, com crescimento de 70% nas vendas digitais e 23,4% nas lojas físicas.

Como aproveitar

monte o carrinho ao longo do dia, conforme lembrar do que precisa;



garanta as ofertas exclusivas de 25/11 nos canais digitais;



acompanhe o pedido em tempo real pelo app;



utilize o WhatsApp para ofertas personalizadas e busca assistida por IA;

prefira a retirada rápida em loja, drive-thru ou locker para economizar tempo.

Aproveite as ofertas da Black Friday da Araujo. Acesse o site araujo.com.br/black-friday-2025 e garanta descontos exclusivos em todas as categorias.

