Black Friday da Araujo terá descontos de até 60% no app, site e WhatsApp
Essa promete ser a maior Black Friday da Araujo, reunindo ofertas em todas as categorias e trazendo vantagens exclusivas nos canais digitais e nas lojas físicas
compartilheSiga no
Em um momento em que as famílias buscam equilibrar o orçamento sem abrir mão de cuidados essenciais, encontrar produtos de saúde, bem-estar e conveniência com preços realmente acessíveis faz toda a diferença. Com o avanço da tecnologia e a ampliação dos canais digitais, tornou-se mais fácil comparar valores, aproveitar ofertas e comprar de forma prática e segura. Mas também é mais desafiador identificar oportunidades que unam economia, confiabilidade e agilidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para muitos consumidores, a Black Friday se tornou justamente esse ponto de encontro entre necessidade e oportunidade, um período em que itens do dia a dia, de medicamentos, dermocosméticos a produtos infantis, ficam mais acessíveis e ajudam a aliviar o peso das despesas mensais. Em um cenário de escolhas financeiras mais criteriosas, ter acesso a descontos reais e a plataformas intuitivas é essencial.
É nesse contexto que a Drogaria Araujo, referência em serviços de saúde e inovação no varejo farmacêutico mineiro, apresenta sua campanha de Black Friday 2025.
A Black Friday da Araujo: descontos de até 60% e experiência digital redesenhada
De 25 a 29 de novembro, a Araujo oferece produtos de todas as categorias, suplementação, dermocosméticos, pet, infantil, higiene, medicamentos e muito mais, com descontos que podem chegar a 60%.
As ofertas do dia 25 vão estar disponíveis exclusivamente nos canais digitais: app, site, WhatsApp e Drogatel. A partir do dia 26, passam a valer também nas mais de 360 lojas físicas distribuídas em 65 cidades de Minas Gerais.
Nova experiência digital ganha destaque na Black Friday
O grande destaque deste ano está além das ofertas: a Araujo redesenhou toda a experiência digital para tornar a compra mais rápida, intuitiva e segura. No site, o menu ganhou uma navegação mais simples, semelhante à disposição das prateleiras das lojas. O checkout ficou mais ágil, reduzindo recusas e evitando frustrações. As recomendações passaram a considerar o histórico e o perfil do consumidor, apresentando ofertas realmente relevantes.
No aplicativo, a sessão “leve de novo” facilita a recompra de itens habituais, e a área “Meus Pedidos” traz acompanhamento em tempo real, recompra com um toque e auto soluções que reduzem a necessidade de atendimento.
Já o WhatsApp, um dos canais preferidos dos mineiros, virou uma central de Black Friday: o cliente escolhe previamente as categorias de interesse para receber ofertas personalizadas, acessa o tabloide completo para download e conta com um agente de IA capaz de encontrar produtos por texto, voz ou imagem.
Segundo a superintendente comercial da Araujo, Sandra Mara de Castro, a campanha reforça o compromisso da rede com o acesso e a conveniência:
“Nosso objetivo é garantir que as famílias encontrem tudo o que precisam com economia, praticidade e a qualidade que já conhecem”.
Tecnologia que integra todos os canais
Por trás da operação, há um ano inteiro de investimentos em tecnologia, inteligência artificial e omnicanalidade. O Gerente Executivo de Operação Digital, Pedro Henrique Pinto de Oliveira, explica que o foco foi criar uma jornada fluida, conectando o melhor do digital à força das lojas físicas.
E os números comprovam essa mudança, cerca de 75% das compras on-line são retiradas em loja, seja no balcão, locker ou drive-thru, mostrando que o consumidor valoriza a agilidade do digital, mas prefere concluir a compra presencialmente.
A expectativa para 2025 é atingir a maior Black Friday da história da Araujo, com crescimento de 70% nas vendas digitais e 23,4% nas lojas físicas.
Como aproveitar
- monte o carrinho ao longo do dia, conforme lembrar do que precisa;
- garanta as ofertas exclusivas de 25/11 nos canais digitais;
- acompanhe o pedido em tempo real pelo app;
- utilize o WhatsApp para ofertas personalizadas e busca assistida por IA;
- prefira a retirada rápida em loja, drive-thru ou locker para economizar tempo.
Aproveite as ofertas da Black Friday da Araujo. Acesse o site araujo.com.br/black-friday-2025 e garanta descontos exclusivos em todas as categorias.