Chope a R$ 2,99 e rodízio grátis: Black Friday movimenta bares de BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Black Friday, tradicional data de descontos importada dos Estados Unidos, já conquistou definitivamente o calendário dos brasileiros — e agora também movimenta a cena gastronômica de Belo Horizonte. Em 2025, bares, pubs, restaurantes e até casas de réveillon prepararam ações especiais para atrair o público com promoções ousadas, experiências diferenciadas e preços que chamam atenção até dos mais distraídos.

O Porks entra de cabeça na Black Friday com promoção de chope Pilsen Verace 330 ml por apenas R$ 2,99. O valor representa um desconto de 70% sobre o preço original (R$ 10).

A promoção vale até amanhã (29/11), com 100 litros de chope disponíveis por dia, em horários limitados. Nas unidades Castelo e Casarão, a oferta dura de 17 às 20h. Já na Praça Tiradentes e na Savassi, até às 19h.

Já a churrascaria Porcão também lançou a campanha Semana Black Réveillon, com ofertas para quem planeja a virada de ano. Até domingo (30/11), os ingressos voltam para o preço de primeiro lote. No Espaço Meet, as entradas passam de R$ 500 para R$ 400. Já o Espaço Premium Porcão oferece um rodízio completo para quem comprar a mesa na festa de virada de ano.

No Espaço Meet, a festa terá shows da Banda Ca4h (rock internacional), Breno & Vitor (sertanejo) e DJ Julio Guedes até amanhecer. O cardápio inclui salgados variados, Cantinho Mineiro, pães e pastas, estação de frios, arroz de camarão, risoto de filé, penne quatro queijos, mini burgers e mesa de café da manhã. Além de open bar.

Já o Espaço Premium oferece todos os itens acima, além do rodízio tradicional até 1h e show exclusivo de Ronaldo & Rafael com DJ.

Roleta da sorte

O pub Jângal, no bairro Cruzeiro, realiza uma Black Friday especial nesta sexta (28/11). As primeiras 50 pessoas que chegarem participam da Roleta da Sorte, concorrendo a prêmios imediatos como chope, Xeque Mate ou balde de cerveja.

A música fica por conta da Fuzaca, com Ivan Nunes comandando um set animado de brasilidades. A entrada é gratuita até às 20h. Depois, é R$ 25.

Promoção no Mercado de Origem

No Mercado de Origem, no bairro Olhos D’Água, as promoções vão até domingo. Cada loja tem uma oferta diferente. No primeiro piso, por exemplo, a Happy Fudge tem doces por R$ 5 no final de semana. A Topa Paty Acessórios oferece 20% de desconto nas correntes de aço inox para quem pagar via pix ou dinheiro. A Pimeira Severino’s dá de brinde, para quem comprar um combo, o pó de Carolina Reaper.

Na área do deck, na compra de um espresso com um lanche no Café Empório com Queijo, o segundo espresso é grátis. No rooftop, tem desconto de até 15% nas refeições.