Burger King lança campanha com Lu, do Magalu, na promoção de 2 Whopper por R$ 25

O mundo da publicidade ganhou um crossover. O Burger King e a Lu, do Magalu, se juntaram para amplificar a promoção de dois Whopper por R$ 25 desde essa quarta-feira (10/7). A mais nova garota-propaganda do BK é a influenciadora virtual do Magazine Luiza, empresa de varejo.



A campanha foi idealizada pela Agência David e recebe a persona virtual como grande estrela da peça publicitária da rede. Nela, Lu está dentro de uma loja do BK e veste a coroa da marca, até perceber que está no comercial “errado”. Mas já que está lá, aproveita para falar da oferta.

“Essa é só a primeira ação com ela, após a atualização que fizemos em seu novo modelo 3D e o lançamento de sua nova versão. A partir de agora, podem esperar mais presença da Lu em campanhas incríveis como a do BK, porque além do salto significativo em qualidade gráfica, com ajuda de IA, as produções agora ficam mais rápidas e diversificadas, o que potencializa o papel da Lu como influenciadora e aumenta as possibilidades de publicidades, principalmente em vídeo”, afirma Aline Izo, gerente de conteúdo e redes sociais do Magalu.

A propaganda centra na incapacidade de Lu experimentar o Whopper, por ser uma personagem virtual.

O vídeo é finalizado com uma paródia do famoso jingle: “Tem no Magalu, tem no Magalu!”, que se torna: “tem no BK, tem no BK!”.

