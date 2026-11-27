Era novembro de 2025 quando o caminhoneiro Osvino Kepka deixou uma carga de tubos e conexões da Krona no interior de São Paulo e buscou uma viagem para bancar a volta para casa, em Joinville (SC).

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Entrou em um aplicativo que conecta motoristas autônomos a transportadoras em todo o país. Em meio à intensa demanda da Black Friday, encontrou uma carga de eletrodomésticos para ser levada a uma grande varejista em Santa Catarina.

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Deixou o centro de distribuição em Cajamar (SP) às 17h. No caminho, descobriu que teria que estar às 7h da manhã em Joinville, um percurso de 540 km que dura quase oito horas.

Tinha viajado o dia todo, estava cansado, e teria que voltar imediatamente para a estrada e passar a noite dirigindo para cumprir o prazo. Para piorar, pegou um congestionamento intenso na saída da Grande São Paulo.

Quando já tinha passado da metade do caminho, perto de Curitiba, cochilou ao volante. Avançou na faixa contrária, onde um carro tentava ultrapassá-lo.

"Bati na traseira do veículo, que rodou na pista e bateu na mureta lateral. Amarguei R$ 8 mil de prejuízo. Graças a Deus, foi só perda material. Mas, depois disso, decidi que nunca mais pegaria carga com hora agendada para entregar", diz Kepka, de 60 anos.

"Mesmo que ganhe menos, paro seis horas todo dia para dormir. Não vou usar droga para ficar acordado e nem correr o risco de matar uma família ao volante. Eles querem que a gente vire escravo, trabalhe sem parar."

Caminhoneiros como Osvino são uma parte essencial da engrenagem que faz girar a Black Friday, uma das épocas mais rentáveis do ano para o varejo, que deve movimentar R$ 11,5 bilhões neste ano, segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Mas essa ponta da logística que move o comércio eletrônico está sobrecarregada, corre riscos e é mal remunerada, dizem caminhoneiros e especialistas ouvidos pela BBC News Brasil.

De um lado, o comércio eletrônico cresce no Brasil, buscando atrair o consumidor com prazos de entrega cada vez mais curtos e com o chamariz do "frete grátis".

No país, as vendas pela internet mais do que quintuplicaram entre 2016 e 2025, chegando a R$ 296 bilhões, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.

Grandes plataformas como Mercado Livre, Shopee, Shein e Amazon vêm ampliando sua rede logística no Brasil, onde dois terços da carga são transportados por rodovias.

Em outra frente, faltam motoristas de caminhão: o déficit gira em torno de 250 mil profissionais, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Na última década, o total de caminhoneiros no país recuou 21%, para 4,4 milhões, de acordo com a consultoria de logística Ilos. Mas a demanda por esse serviço aumentou.

"Não sei como um produto que chega ao consumidor ao custo de R$ 19,90 pode ter frete grátis. Essa conta não fecha", diz Carley Fernando Welter, diretor de relações institucionais da Associação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas (ANATC).

Para ele, o frete grátis é uma forma de precarizar o transporte de carga: o preço negociado não deixa margem para as transportadoras ou para os motoristas autônomos investirem na substituição dos caminhões, por exemplo.

"Mas, no mercado, se dez transportadoras não aceitam um frete baixo, a 11ª vai aceitar, e afeta todos", diz.

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A área de logística é crucial para os grandes marketplaces, que disputam para chegar primeiro à casa do cliente, com o menor preço. Essas empresas contam com uma imensa cadeia logística, formada não só por caminhões, mas também vans, carros, motos e aviões. Parte dessa cadeia é própria, parte é terceirizada.

"Alguns marketplaces verticalizaram o setor de transporte, ou seja, são donos das frotas mas, ainda assim, contratam terceiros, procurando reduzir o custo logístico", diz Fernando Mansano, presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), que reúne grandes empresas de comércio eletrônico.

Sobre o frete grátis, diz ele, quem paga a conta é o lojista que vende pela plataforma, chamado de "seller".

"Existe uma taxa cobrada do lojista para bancar o frete grátis", afirma. "Às vezes uma parte é absorvida pelo seller em determinada região, outra pelo próprio marketplace, são custos previstos nas negociações comerciais de cada plataforma".

O setor de logística, no entanto, vem lidando com o desafio estrutural da falta de motoristas.

"Com o crescimento do e-commerce, a demanda por entregas fracionadas, de poucos pacotes por viagem, aumentou, exigindo muito mais pessoal do que antes", diz Leandro Gravena, principal executivo de operações da Intelipost, plataforma de inteligência logística.

O valor do frete dessas entregas fracionadas, porém, é menor.

"Muitos motoristas independentes vão aceitando viagens, que nem sempre cobrem os custos e o tempo que passam na estrada. Às vezes, trocam o almoço pelo jantar."

'Não pode parar para comer, ir ao banheiro, dormir'

Osvino Kepka sente na pele essa disparidade. "Eu já transportei carga de R$ 1 milhão de celulares. Mas me pagaram menos de R$ 3 mil pelo frete, para rodar mais de 700 km de Guarulhos a Florianópolis", diz.

O caminhoneiro calcula que, em média, consegue tirar cerca de R$ 7,5 mil líquidos por mês com esse trabalho, isso quando não tem gastos extras com o caminhão. "Tem frete que não dá para cobrir nem os pedágios, só o combustível."

Fora isso, o motorista sofre uma "tortura psicológica", diz Osvino. "Quando a gente carrega cargas dessas grandes empresas, a gente sofre muito."

Uma das exigências é que o caminhão seja rastreado, para segurança da carga e do próprio motorista. Neste caso, o veículo pode ser bloqueado à distância se a contratante desconfiar de qualquer anormalidade.

"O motorista não pode parar para comer, ir ao banheiro, dormir, não pode nem abrir a porta. Eles ficam loucos quando você para, é pergunta o tempo todo: 'Onde você está? A viagem está indo bem?'", diz Osvino.

"Se demora para responder, eles avisam que vão bloquear o caminhão. Se isso acontece, preciso falar com a empresa que me contratou para entrar em contato com a dona da carga. Nisso, já passaram horas de espera".

Esse monitoramento intensivo é uma exigência da área de gerenciamento de riscos da varejista, a fim de prevenir roubos de carga, diz Carley Welter, da ANATC. "Quanto mais exigências para o transportador, menor será o preço do seguro para o embarcador [dono da carga]", diz.

O caminhoneiro não trabalha diretamente para os varejistas, existem diferentes intermediários. Outras empresas são contratadas pelas plataformas para interligar a cadeia da entrega, monitorando o envio da mercadoria até o consumidor final.

Mas é o varejista que contrata a transportadora, que pode disponibilizar a vaga em um aplicativo ou chamar um agenciador, que, por sua vez, contrata o caminhoneiro.

"Normalmente, as cargas que mais me dão dor de cabeça são dessas grandes plataformas", diz o caminhoneiro Fábio Lovato, de 44 anos.

"Eles têm muita demanda. Demoram para carregar no centro de distribuição, demoram para descarregar, dão preferência para a frota própria. E, como não dão a rota, só o destino, quem escolhe o trajeto sou eu. Se ficam na dúvida sobre o caminho, já bloqueiam o veículo", diz ele.

Arquivo pessoal 'As cargas que mais me dão dor de cabeça são dessas grandes plataformas', diz o caminhoneiro Fábio Lovato

Quando chega ao destino, se a carga não foi devidamente lacrada na origem, precisa aguardar mais tempo para checagem do que foi transportado, diz Fábio.

"E ainda pagam muito pouco. Eu pego só para não voltar [para casa] vazio", afirma Lovato, que diz ganhar entre R$ 5,5 mil e R$ 7 mil ao mês.

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Welter concorda. "A tabela de frete do setor não contempla cargas fracionadas [comuns no comércio eletrônico], só vale para cargas lotação, onde um caminhão roda só com um documento fiscal", afirma o dirigente das transportadoras. Mas a tabela funciona como um balizador do mercado, então o valor que era para ser mínimo para uma carga lotação, acaba sendo o valor máximo para uma carga fracionada, que se torna a mais comum nesta época do ano, de Black Friday e Natal, diz.

"Essa tabela de frete piorou muito a vida de todos os transportadores, tanto das empresas quanto dos autônomos", diz Welter. Hoje, segundo estimativas, os caminhoneiros autônomos representam cerca de 60% do total. Em épocas de picos de demanda, as transportadoras que têm motoristas em regime CLT também contratam autônomos.

Os motoristas com carteira assinada costumam não ser donos do caminhão, têm melhores condições de trabalho (pernoitam em hotéis, por exemplo), mas em geral ganham menos que os autônomos.

"A precarização do transporte rodoviário de carga não acontece só no e-commerce, nas cargas fracionadas. Ocorre também no agro, no minério, no combustível", diz Welter. "Quando tem picos de transporte, a precarização da carga e da descarga é extremamente visível. Não existe um local adequado para o caminhoneiro carregar ou descarregar, os pátios estão super lotados, o caminhão precisa ficar na rua".

Na opinião de Fábio Lovato, um dos maiores problemas da profissão está em escolher onde parar para descansar.

"Os melhores postos de combustíveis, com área para pernoitar, exigem que você abasteça um mínimo de 150 litros com eles, sai muito caro. Às vezes, durmo na beira da rodovia ou extrapolo, passo 11 horas na direção", diz.

A profissão mais letal do Brasil

No Brasil, a Lei do Motorista (13.103/2015) regula o transporte rodoviário de passageiros e cargas. A legislação determina o mínimo de 11 horas de repouso a cada 24 horas; uma jornada padrão de 8 horas, podendo chegar a 10 horas com até 2 horas extras; e um intervalo de refeição mínimo de 1 hora por dia.

"A profissão de motorista de caminhão é a mais letal do Brasil", diz o procurador do Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Paulo Douglas Almeida de Moraes.

Ele se refere ao levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que apontou as dez ocupações com maior número de mortes em serviço no acumulado de 2016 a 2025. "O caminhoneiro sozinho equivale a mais de 95% das outras nove atividades mais letais somadas."

Foram registrados 4.249 óbitos de motoristas de caminhão em dez anos, em meio a 135.620 acidentes. Isso significa uma média de 425 mortes por ano, ou mais de uma por dia.

Esse número é mais de cinco vezes superior em comparação ao do segundo colocado, alimentador de linha de produção (778 óbitos), seguido por servente de obras (741), vigilante (551) e motoboy (427). "A fadiga está entre os principais fatores", diz Moraes.

Para o procurador, a base deste índice trágico está na lógica dos fretes "artificialmente baratos" no Brasil.

"O frete sai 'barato' porque nele não são contabilizados os custos com tratamento de feridos e com pensões dos mortos, são custos transferidos para o conjunto da sociedade, por meio do SUS e da Previdência", diz Moraes.

EPA Black Friday é uma das épocas mais rentáveis do ano para o varejo

'Tem uma legião de motoristas que se droga para aguentar'

A lei do frete mínimo, sancionada em agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), procurou oferecer garantias ao pagamento de um piso pelo frete a motoristas no transporte rodoviário de cargas. Antes a negociação era puramente comercial e baseada na livre oferta e demanda. "Foi louvável, mas sua eficácia foi muito limitada", diz Moraes.

"Hoje, o modelo é baseado na superexploração do motorista como um meio de baratear o frete, algo fictício e perverso, com efeitos deletérios sobre a segurança viária de toda a sociedade", diz ele.

"Além de mortos e feridos em sinistros rodoviários, existe uma legião de motoristas que precisa se drogar para aguentar longas horas ao volante."

Para Rodolfo Rizzotto, especialista em segurança viária e editor do portal Estradas, trata-se de um regime de "escravidão sobre rodas".

"Os caminhoneiros autônomos trabalham em média 14 horas por dia, seis dias por semana, mais de 80 horas semanais", diz. "São muitas horas ao volante, poucas horas de sono, muita velocidade e excesso de peso, para atender aos interesses dos escravocratas do transporte", diz Rizzotto, referindo-se a empresas, transportadoras, entidades e parlamentares que defendem a flexibilização ou a suspensão da fiscalização sobre o tempo de descanso e as condições de trabalho dos motoristas profissionais.

"Existem grupos que tentam distorcer a legislação para extrair o máximo de cada frete. Tudo isso joga o valor do frete para baixo", afirma.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 22/2025, de autoria do senador Jaime Bagattoli (PL-RO), aprovada pelo Senado e em análise na Câmara dos Deputados, afasta a possibilidade de multa para motoristas profissionais que descumprirem o tempo de descanso previsto em lei enquanto as rodovias não tiverem infraestrutura mínima de repouso.

O projeto de lei 1.580/2025, do deputado Lucio Mosquini (PL-RO), em tramitação na Câmara, reduz o tempo mínimo de descanso diário do motorista profissional de carga de 11 horas para 8 horas consecutivas, com possibilidade de fracionamento em situações específicas.

Para Rizzotto, as condições extenuantes de trabalho, o confinamento à cabine do caminhão (até na hora de dormir) e longos períodos distantes da família explicam a falta de atratividade da profissão perante os mais jovens.

"A faixa etária média dos caminhoneiros vem aumentando", diz ele, que chama a atenção para o consumo de drogas, em especial, cocaína, como forma de o profissional se manter acordado.

"Nessas condições, eles colocam em risco não só a própria vida, mas a dos outros", afirma Rizzotto, que coordena o programa SOS Estradas, responsável por campanhas educativas para reduzir acidentes e preservar vidas nas rodovias.

Na opinião do especialista, o governo deveria fiscalizar a aplicação das leis de trânsito. "Isso já resolveria 90% do problema, porque diminui a exploração do motorista e valoriza o frete, uma vez que teria menos mão de obra disponível". Da mesma forma, diz, deveria intensificar a fiscalização do peso da carga, o que demandaria mais caminhões e motoristas por carga.

"Com isso as transportadoras poderiam ampliar e melhorar as condições da frota. Pelo menos metade dos caminhões em circulação deveria passar um bom tempo na oficina".

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