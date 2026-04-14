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A vida na estrada: a rotina solitária e perigosa do caminhoneiro

Longas jornadas, saudade da família e o constante risco de acidentes e assaltos; conheça histórias e desafios de quem move o Brasil

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
14/04/2026 23:22

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A vida na estrada: a rotina solitária e perigosa do caminhoneiro
Caminhões cortam as estradas brasileiras antes do amanhecer, um símbolo da rotina e dos desafios dos profissionais que movem o país. crédito: Pexels/ Sergei Skrynnik

A rotina de um caminhoneiro no Brasil começa muito antes do sol nascer e raramente tem hora para acabar. Em meio a um cenário de instabilidade nos preços dos combustíveis e debates sobre a regulamentação da categoria, a vida na boleia segue marcada por longas jornadas solitárias, que garantem o abastecimento do país, mas cobram um preço alto de quem está ao volante.

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Para esses profissionais, a cabine do caminhão se transforma em casa, escritório e, muitas vezes, em um refúgio solitário. São semanas, e até meses, longe da família, com a saudade como companheira constante. As refeições são feitas em postos de beira de estrada e o descanso nem sempre obedece às pausas recomendadas, diante da pressão para cumprir prazos de entrega.

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Os desafios diários na boleia

O cansaço é um dos maiores inimigos. Mesmo com a Lei do Motorista (Lei nº 13.103/2015), que estabelece pausas obrigatórias, a pressão para cumprir prazos e tornar a viagem financeiramente viável leva muitos a estenderem a jornada. A situação se tornou mais complexa após a decisão do STF em 2023, que considerou inconstitucionais trechos da lei que permitiam o fracionamento do descanso, gerando maior rigidez na fiscalização.

A solidão também afeta a saúde mental. A comunicação com a família se resume a chamadas de vídeo e mensagens, o que aumenta a sensação de isolamento. Essa distância prolongada gera um desgaste emocional que se soma ao estresse físico do trabalho.

A insegurança constante nas estradas

Além dos desafios pessoais, o perigo é uma realidade. Estradas mal conservadas, que segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT) apresentam problemas em mais de 60% da malha avaliada, e a imprudência de outros motoristas elevam o risco de acidentes graves. Cada curva ou trecho desconhecido representa uma nova ameaça.

O medo de assaltos é outro fantasma que assombra a profissão. Com prejuízos com roubos de carga que ultrapassam R$ 1 bilhão por ano no país, os caminhoneiros são alvos frequentes de quadrilhas especializadas, que agem com violência. A perda da carga significa um prejuízo enorme e, para o motorista, um trauma que pode deixar marcas permanentes.

O motor da economia brasileira

Mesmo com todas as dificuldades, são esses profissionais que movem o país. Responsáveis por transportar mais de 60% de todas as cargas em território nacional, eles garantem que tudo chegue ao seu destino. Dos alimentos que chegam aos supermercados aos produtos eletrônicos nas lojas, quase tudo passa pelas mãos e pela determinação de um caminhoneiro, que enfrenta a estrada para conectar o Brasil de ponta a ponta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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