A Black Friday 2026 acontece nesta sexta-feira (27/11) e mudou o que os brasileiros estão procurando no Google. Desde quinta-feira (26/11), nomes de grandes varejistas, smartphones, consoles de videogame e marcas esportivas estão entre os assuntos mais buscados do país, puxados pela procura por descontos. Muitas lojas anteciparam as ofertas, mas o pico de interesse se concentra nas últimas 24 horas, com consumidores pesquisando promoções, cupons e até quando a data começa.

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Entre as varejistas, o maior salto foi do Promobit, site que reúne promoções: as buscas subiram 300%, segundo o Google Trends, muitas vezes junto com o termo "promoção Black Friday". O Magalu teve alta de 100%, com consumidores procurando também pelo iPhone 15. As buscas pela Amazon cresceram 75%, puxadas pelo interesse no Amazon Prime. No Mercado Livre, a procura pelo nome da loja aumentou 50%, enquanto "cupom Mercado Livre" e "cupom Mercado Livre hoje" subiram 100% cada.

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Os produtos de tecnologia também estão entre os mais procurados. A busca por "PS5 Black Friday" subiu 200%, acompanhada por termos como "PlayStation 5" e "PlayStation 5 Black Friday". Samsung e Dell tiveram aumento de 100% cada, e o iPhone 16 de 50%.

A Adidas foi a marca com mais destaque, com alta de 100% nas buscas. A própria data também está em alta: as pesquisas por "Black Friday" cresceram 100%, junto com variações como "ofertas Black Friday" e "blackfriday". O termo "black", procurado em conjunto com "friday", teve o mesmo aumento de 100%.

A procura por eletrônicos acompanha a tendência do comércio para a data. Segundo levantamento da Confi, por meio da Neotrust, em parceria com o E-Commerce Brasil, a Black Friday deve movimentar R$ 13,3 bilhões no e-commerce brasileiro em 2026, alta de 20,7% em relação aos quatro dias do evento em 2025. A estimativa é de 69,4 milhões de produtos vendidos entre 26 e 29 de novembro. Os eletrodomésticos devem liderar as vendas, com R$ 2,12 bilhões e crescimento de 44,5%. Em seguida vêm moda e acessórios, com previsão de R$ 1,38 bilhão, e beleza e perfumaria, que devem movimentar R$ 910 milhões.

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O comportamento do consumidor também ajuda a explicar a corrida ao buscador. Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostra que 82% dos consumidores pesquisam preços antes de comprar, movimento que fica mais forte em períodos promocionais como a Black Friday. Sete em cada dez brasileiros dizem que vão aproveitar a data para comprar presentes de Natal. A expectativa do setor é de mais compras, mas mais baratas: segundo a Neotrust, de janeiro a setembro os pedidos online cresceram 34,9%, enquanto o ticket médio caiu 13,4%.