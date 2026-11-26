Descontos de até 70% e promoções em lojas físicas e no comércio on-line marcam a Black Friday da Drogaria Araujo, iniciada na terça-feira (24/11) e prevista para terminar neste sábado (28/11). A rede espera que as vendas digitais representem 32% do total comercializado durante o período, participação seis pontos percentuais acima da registrada na média de janeiro a novembro.

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“Pensamos as ofertas tanto para os produtos do dia a dia quanto para os de maior valor, para que todos encontrem o que precisam com a conveniência, a economia e a qualidade que já conhecem”, afirma Sandra Mara de Castro, superintendente comercial da Araujo.

O interesse dos consumidores pela data também aparece em pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead). Segundo o levantamento, 32% dos moradores de Belo Horizonte demonstram interesse pela Black Friday, três pontos percentuais a mais que no ano passado. Entre os segmentos que despertam a atenção do público estão cosméticos, perfumaria e cuidados pessoais, com 29,73% das manifestações de interesse.

As ofertas da Drogaria Araujo estão disponíveis no site e nas 360 lojas físicas da rede, distribuídas por 65 municípios mineiros. A empresa tem 275 unidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Entre os produtos anunciados estão suplementos, dermocosméticos, artigos para pets, alimentos, itens de cuidado infantil e higiene pessoal, além de medicamentos isentos de prescrição e genéricos. A lista completa pode ser consultada em www.araujo.com.br/black-friday.

Na sexta-feira (27/11), o setor de manipulação terá desconto de 10% em todos os pedidos. Fórmulas de Biosil, Morosil, melatonina, UC II, Maxsolve e Genu in Life também terão preços especiais.

Entregas

A Drogaria Araujo afirma que cerca de 75% dos pedidos são entregues em até 90 minutos. Para reduzir o prazo e o custo do frete em outras regiões do país, a rede passou a separar e despachar os pedidos diretamente de suas lojas.

Durante a Black Friday, o volume de compras on-line costuma atingir o pico na hora do almoço. Em 2025, foram registrados cerca de 2.830 pedidos por hora entre 13h e 14h.

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