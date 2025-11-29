Ecommerce fechou Black Friday com R$ 4,76 bi de faturamento, alta de 11%

O ecommerce encerrou a Black Friday deste ano com um faturamento de R$ 4,76 bilhões. Foi uma alta de 11,2% em relação a 2024, quando as vendas ficaram em R$ 4,26 bilhões. Os dados foram medidos pela plataforma Confi Neotrust, entre a 00h e as 23h59 da sexta-feira (28).

O aumento no volume de compras impulsionou as receitas, mesmo com recuo do valor médio por transação (tíquete médio) de 12,8%, de R$ 634,40 para R$ 553,60. O número de pedidos finalizados foi 28% superior, com 8,69 milhões de registros contra 6,74 milhões no ano passado.





Os itens que mais renderam vendas na data promocional foram, em ordem, televisões (R$ 443,2 milhões), smartphones (R$ 388,7 milhões) e geladeiras (R$ 273,2 milhões).

Os produtos que geraram maior faturamento foram o ar-condicionado Split da Samsung de 12 mil BTUs, o iPhone 16 de 128 GB de cor preta e a Smart TV de 70 polegadas da Samsung, do modelo Crystal Gaming Hub.

Os números deste ano foram os maiores desde 2021, quando as plataformas de ecommerce faturaram R$ 5,1 bilhões com a Black Friday, o pico da série histórica. O setor alcançou seguidos recordes durante a pandemia de Covid-19, quando a população vivia uma política de isolamento social.

O head de negócios da Confi Geotrust, Léo Bicalho, afirma que os consumidores demonstraram um comportamento estratégico: esperaram melhores descontos antes de comprarem itens mais caros. Com isso, o tíquete médio subiu de R$ 325 na segunda-feira (24) para os quase R$ 554 registrados na sexta.

Nos últimos anos, diz Bicalho, o consumidor tem repartido suas transações durante novembro. "A antecipação das compras ao longo do mês permitiu que o consumidor dividisse seu orçamento de forma inteligente: garantindo itens de recorrência e moda ao longo da semana, e reservando o capital principal para a 'compra de desejo', TVs e linha branca, na sexta-feira oficial."

No parcial de novembro, de 1º a 27, o setor acumulou R$ 39,2 bilhões, avanço de 36,2% em relação ao ano passado. O número de pedidos aumentou 48,8%, para 124,9 milhões, mas o tíquete médio caiu 8,5%, para R$ 313.

Os dados reforçam o chamado "Black November", movimento em que o varejo antecipa promoções para diluir a concentração de vendas apenas na sexta-feira.

Os dados foram obtidos pela plataforma Hora a Hora da Confi Neotrust, que monitora transações reais de mais de 7.000 lojas parceiras. A empresa acompanha o comportamento de mais de 80 milhões de consumidores digitais e atualiza indicadores de faturamento, unidades vendidas e preços a cada hora, com recortes regionais e por categoria em mais de 2.000 subdivisões do ecommerce.