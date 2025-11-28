Brasileiros compram alimentos nesta Black Friday, diz Tecban

Pesquisa realizada pela Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, revela que 22,2% dos brasileiros pretendem comprar alimentos e bebidas nesta Black Friday, número que cresceu 4 pontos percentuais (p.p.) em relação à intenção de compra do ano passado. Já 16,6% buscam artigos para casa; 15,1% estão interessados em eletrodomésticos; 14,3% dos respondentes devem comprar na categoria esportes e fitness; enquanto 13,3% deles vão gastar com eletrônicos. Nesse segmento ocorreu queda de 4,8 pontos percentuais (p.p.) na intenção de compras de 2024 para 2025.

Em seguida, aparecem os segmentos: higiene e beleza com 7,6% das respostas; moda e vestuário apresentam 6,5% das intenções de compra; e viagens, que ficou com 4,3%.

Ainda de acordo com o estudo, 25% dos consumidores planejam gastar entre R$ 201 e R$ 500 na Black Friday, que ocorre dia 28 de novembro. Uma parcela significativa, de 22,5%, afirma que vai investir acima de R$ 1.000 em suas compras — aumento de 1,5 p.p. em relação ao ano anterior; enquanto 19,5% pretendem desembolsar entre R$ 501 e R$ 1.000. Segundo o levantamento da Tecban, as faixas menores de intenção de gastos incluem: até R$ 50 com 13% das respostas; entre R$ 101 e R$ 200, que representa 10%; e R$ 51 a R$ 100, com 9,9%.

“Os destaques da pesquisa mostram que a Black Friday se consolidou como uma ótima ferramenta de consumo inteligente para os brasileiros. O expressivo crescimento de 4 pontos percentuais na intenção de compra de alimentos e bebidas pode indicar que os consumidores estão utilizando as datas sazonais para adquirir itens com menor custo, como uma forma de driblar a alta dos preços e manter o controle do orçamento doméstico”, afirma Rodrigo Maranini, gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban.

Sudeste e Nordeste lideram as intenções de compra na Black Friday 2025

A pesquisa revelou que a região Sudeste lidera a intenção de compras na Black Friday deste ano com 24,6%; logo em seguida aparece o Nordeste com 22,1%; em terceiro lugar ficou o Sul, com 20%; o Norte tem 17,9% das intenções; e a região Centro-Oeste encerra o ranking com 15,4%.

No Nordeste, os números revelam que 26% planejam gastar entre R$ 201 e R$ 500 nesta Black Friday; outros 23% afirmam que pretendem investir mais de R$ 1.000; e, por fim, 20% pretendem desembolsar entre R$ 501 e R$ 1.000. Já no Sudeste, 22% dos consumidores devem gastar acima de R$1.000 na Black Friday; os que pretendem investir entre R$ 201 e R$ 500 e de R$ 501 a R$1.000 aparecem empatados com 20%.

Quando o assunto é a categoria mais procurada, o levantamento da Tecban indica que 42% dos nordestinos planejam comprar itens do setor de alimentos e bebidas, 19,8 p.p. acima da média nacional; 34% buscam artigos para casa, empatando com eletrodomésticos; em seguida mostra esportes e fitness com 29%; e eletrônicos com 26%.

No Sudeste, o segmento de alimentos e bebidas também é o preferido dos consumidores, com 20% das respostas; artigos para a casa ficam em segundo lugar, com 15% das intenções de compra, um pouco à frente de esportes e fitness, com 14%; os eletrodomésticos possuem 12% das intenções de compra, empatados com a categoria de eletrônicos. Em seguida vêm higiene e beleza com 8%; moda e vestuário com 6%; e viagens com 5%.

Metodologia



O estudo foi realizado em mais de 3,7 mil caixas eletrônicos do Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, espalhados por todo o país, e contou com 497 mil respostas de clientes nos dias 20 a 24 de outubro.

