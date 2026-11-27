Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Pesquisa do Reclame Aqui mostra que quase 90% dos consumidores desconfiam das ofertas da Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (27/11), e 20% optaram por não comprar na data. Entre as principais queixas surgem falsas promoções e reduções que não compensam.

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O termo “Black Friday” é um dos termos mais buscados do Google Brasil, com mais de 100% de aumento nas pesquisas nas últimas 12 horas. O Google Trends também mostra interesse dos usuários em lojas como Magalu e Amazon, também na lista de termos mais buscados.

Para não cair numa furada, o Reclame Aqui recomenda atenção aos detalhes na hora da compra. A primeira dica é pesquisar os preços para fugir daquelas ofertas boas demais para serem verdade. E, ao ver um anúncio promocional, evitar o clique, preferindo abrir o navegador e indo até o site oficial para checar se a oferta é real.

Na hora de fechar a compra, confira no carrinho se o desconto prometido realmente entrou. Além disso, o consumidor deve guarde nota fiscal, cheque o prazo de entrega, o frete e entender a política de troca na promoção.

Mais de 85% dos consumidores pretendem utilizar inteligência artificial na busca por preços baixos, embora o índice de fraudes em conteúdos apurados pela tecnologia tenha subido de 26% em 2025 para 32% neste ano.

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Para evitar armadilhas, o Reclame Aqui orienta definir orçamento, listar prioridades, afastar compras por impulso e não utilizar lojas com opções restritas de pagamento. Dados pessoais e bancários exigem conexões criptografadas em páginas oficiais confirmadas, acompanhadas de hábitos de checagem e ferramentas de validação.