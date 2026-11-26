Black Friday: PBH reforça monitoramento do trânsito em áreas comerciais
O município pretende controlar o fluxo de veículos e pedestres e reforçar a segurança de quem circula pela cidade nesta sexta-feira (26)
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O trânsito no entorno de shoppings e centros comerciais de Belo Horizonte terá monitoramento reforçado durante a Black Friday. A operação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) contará com agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais para acompanhar a circulação de veículos e pedestres e coibir irregularidades.
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As equipes vão atuar em pontos de maior movimento, como shoppings e centros comerciais das diferentes regiões da capital. Os locais incluídos na operação são:
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Região Leste: Shopping Boulevard;
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Região Nordeste: Minas Shopping;
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Região Noroeste: Shopping Del Rey;
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Região Norte: Shopping Estação BH;
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Venda Nova: centro comercial de Venda Nova;
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Barreiro: Via Shopping e centro comercial do Barreiro;
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Região Oeste: centros comerciais dos bairros Buritis, Gutierrez, Betânia e Salgado Filho.
O monitoramento também contará com câmeras do Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), que permitem acompanhar o trânsito em tempo real em trechos estratégicos da cidade. Com as imagens, a PBH poderá ajustar os tempos dos semáforos e remanejar agentes para atender ocorrências com maior impacto na circulação.
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Orientações para motoristas e pedestres
Com a expectativa de aumento no movimento, a PBH recomenda que os consumidores antecipem as compras ou saiam de casa mais cedo para evitar atrasos nos deslocamentos.
Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a preferência dos pedestres. Quem estiver a pé deve utilizar as faixas de travessia, observar a sinalização dos semáforos e aguardar o momento adequado para atravessar.
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Em caso de chuva, a orientação é verificar as condições do veículo antes de sair, especialmente freios, vidros, pneus e limpadores de para-brisa.