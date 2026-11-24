O Procon BH divulgou orientações aos consumidores para as compras da Black Friday. Marcada para a próxima sexta-feira (27/11), a iniciativa ocorre tanto no comércio eletrônico quanto em lojas físicas e deve ser aproveitada com atenção redobrada para golpes.

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“É necessária atenção maior por conta do aumento de práticas fraudulentas que utilizam sites falsos, anúncios enganosos, perfis clonados em redes sociais e mensagens com links maliciosos para atrair consumidores” reforçou a diretora do órgão municipal, Ana Paula Castro. O Procon BH recomenda cautela e planejamento financeiro para fugir de fraudes e identificar promoções verdadeiras.

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Cuidados antes de concluir a compra

desconfie de descontos exagerados ou muito abaixo da média apurada no mercado;

consulte a reputação do fornecedor e avaliações feitas por outros compradores;

analise o endereço eletrônico do site para identificar possíveis alterações no domínio;

evite clicar em links recebidos por redes sociais, SMS ou mensagens de desconhecidos no WhatsApp;

confira atentamente os dados do destinatário antes de aprovar pagamentos por Pix ou boleto;

nunca informe senhas, códigos de validação ou números de cartões por telefone ou links suspeitos.

Segurança digital e direitos do comprador

Em operações virtuais, o órgão recomenda utilizar redes de internet protegidas e optar por cartões virtuais temporários. Para aquisições efetuadas fora do estabelecimento comercial físico, vale lembrar que a legislação estabelece o prazo de sete dias para arrependimento da compra, a contar da assinatura do contrato ou do recebimento da encomenda.

O comprador também deve conferir se o valor final da compra condiz com a promoção ofertada, além de contar com a inclusão de frete ou taxas complementares. A loja tem obrigação legal de exibir os valores de forma clara e detalhada, por isso, mantenha capturas de tela ou alguma documentação do preço caso o vendedor não honre a promoção na hora do pagamento.

Quanto às condições de garantia e troca, o consumidor também tem direitos aos quais deve ficar atento. A garantia legal é obrigatória, a contratual pode ser ofertada como complemento à legal e a estendida é oferecida mediante pagamento e não pode ser inserida na compra a não ser que haja consentimento do comprador.

Atendimento à população

Quem constatar práticas irregulares pode solicitar auxílio pelo canal virtual do Procon BH ou agendar visita presencial pelo Portal de Agendamento Eletrônico da PBH nos postos autorizados: