A ?Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E?commerce (Abiacom) projeta 21,66?milhões de pedidos online para a Black Friday de 2026, que será no dia 27 de novembro, representando alta de 31?% em relação ao mesmo período de 2025.

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O volume concentrado de entregas nas semanas que antecedem a data tem sobrecarregado as portarias de condomínios, que precisam receber, registrar e guardar os pacotes ao mesmo tempo em que atendem moradores, visitantes e prestadores de serviços.

Para Fabiano Fernandes, CEO do Grupo Bravo Te, empresa especializada em segurança condominial e patrimonial, a preparação começa pelos registros da própria portaria. Saber quantos volumes chegam por turno, quanto tempo ficam à espera de retirada e que tipo de pacote ocupa mais espaço ajudam o síndico a decidir se precisa reorganizar a área de armazenamento, reforçar a equipe nos horários de pico ou destinar um profissional dedicado à atividade.

“Se o problema é a fila de entregadores em determinados horários, o síndico pode concentrar o reforço da equipe nesses turnos. Se as caixas continuam ocupando a portaria no dia seguinte, é preciso olhar também para o armazenamento e para a rotina de retirada. Nos condomínios com volume alto ao longo do ano, vale avaliar um espaço próprio e um profissional dedicado às encomendas para preservar o trabalho de controle de acesso”, afirma Fernandes.

O primeiro gargalo costuma ser físico: sem um local específico para as encomendas, os condomínios têm dificuldade para acomodar volumes grandes, sobretudo quando várias transportadoras entregam no mesmo dia. Armários inteligentes podem complementar a estrutura, organizando o fluxo de recebimento e retirada e agilizando a entrega ao morador. A conscientização dos moradores, incentivando a retirada rápida dos pacotes e a comunicação de previsões de chegada, também contribui para liberar espaço para novas entregas.

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A Black Friday pode servir para identificar limitações que se repetem ao longo do ano. Incorporar processos específicos, avaliar soluções de infraestrutura e adotar tecnologias de controle de acesso ajudam a manter a operação organizada, preservando as funções das equipes e a segurança dos residentes.