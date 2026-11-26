Criada pelos consumidores brasileiros como uma crítica aos descontos maquiados da Black Friday, a expressão “Black Fraude” passou a incorporar uma nova preocupação: os golpes digitais. Um levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, que analisou 37.973 publicações nas redes sociais entre 2021 e 2026, mostra que cerca de 77% das menções à expressão se concentram em novembro. A participação dos golpes digitais nessas conversas passou de 1,5%, em 2021, para 2,7%, em 2025 — um crescimento de 80%.

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A evolução no significado da expressão reflete uma transformação nos desafios do comércio digital. Se, inicialmente, a desconfiança do consumidor estava associada à legitimidade das ofertas, hoje ela também envolve a segurança das transações. Para Jason Howard, CEO da Certta, hub de verificação inteligente, essa evolução evidencia uma diferença importante entre a percepção do consumidor e a dinâmica de operação do varejo.

Enquanto a atenção dos consumidores se concentra em datas emblemáticas, as equipes de prevenção à fraude operam em um calendário contínuo, que passa pelas liquidações de início de ano, pelo Carnaval, pelo Dia das Mães e por outras ocasiões que concentram grandes volumes de transações.

“A proteção do varejo deixou de ser um esforço de temporada para se tornar uma disciplina permanente. O consumidor fica mais atento quando a data chega. O risco, porém, não espera a ocasião”, afirma Howard.

O aumento da atenção, entretanto, não significa necessariamente uma maior capacidade de identificar ameaças. Segundo a pesquisa do Reclame AQUI de 2025, 63% dos brasileiros não conseguem identificar golpes realizados com inteligência artificial. Para o executivo, os crimes que atingem diretamente o consumidor também alimentam as fraudes contra as empresas, por meio do uso indevido de dados pessoais, de cartões e de contas comprometidas.

“Do ponto de vista da receita, o varejo paga a conta da fraude duas vezes: primeiro, pelas compras fraudulentas e, depois, pelas vendas que não acontecem, quando o consumidor desiste por medo ou o cliente legítimo é barrado por uma verificação desproporcional”, explica Howard.

Durante muito tempo, uma das estratégias adotadas pelo mercado foi estabelecer critérios de segurança semelhantes para diferentes perfis de consumidores. A adoção de verificações mais personalizadas, no entanto, permite que as empresas ajustem o nível de segurança de acordo com o risco de cada transação, reduzindo barreiras desnecessárias nas compras legítimas.

“Tratar com o mesmo rigor quem compra pela décima vez e quem acabou de criar uma conta com sinais divergentes é desperdiçar o investimento feito para conquistar o consumidor. Nas grandes datas, a diferença entre as empresas que lideram e as que apenas resistem não está em quem tem mais ferramentas, e sim em quem executa melhor”, avalia o CEO da Certta.

Essa capacidade de execução passa pela integração de dados, pelo cruzamento de sinais de risco e pela atuação de especialistas em situações que os modelos automatizados não conseguem resolver de forma conclusiva. Para o executivo, a possibilidade de ajustar os mecanismos de verificação digital em tempo real, sem esperar o próximo ciclo comercial para corrigir falhas, representa uma evolução importante na operação do varejo.

Na Certta, por exemplo, a adoção de um fluxo alternativo de prova de vida permitiu obter resultados conclusivos em mais da metade das tentativas que haviam falhado inicialmente. O recurso possibilitou a recuperação de quase 10 mil jornadas de verificação que, de outra forma, teriam sido interrompidas. “É a prova de que segurança e conversão podem avançar juntas”, afirma o executivo.

Além da evolução tecnológica, Howard defende que o setor incorpore o comportamento e a linguagem dos consumidores às suas estratégias de prevenção. A concentração das menções à “Black Fraude” em novembro, por exemplo, pode ajudar a orientar iniciativas de conscientização em períodos de maior exposição aos golpes.

“Se o consumidor ainda não consegue se defender sozinho do golpe, empresas, instituições e quem desenvolve tecnologia precisam entender melhor como ele pensa, que termos usa e quando fica mais vulnerável. O próprio apelido ‘Black Fraude’ mostra que o consumidor já sabe nomear o risco, mas o desafio é usar essa mesma linguagem para alertá-lo no momento certo e tornar esse compromisso algo permanente do setor”, diz Howard.

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Na avaliação do executivo, a maturidade do varejo no combate à fraude deve ser medida não apenas pelo volume de tentativas fraudulentas bloqueadas, mas também pela capacidade de preservar compras legítimas, recuperar jornadas interrompidas e responder a novas ameaças sem comprometer a experiência do consumidor. Em períodos de alta demanda, como a Black Friday, esses indicadores passam a ter impacto direto sobre a competitividade das empresas.