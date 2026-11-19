Anúncios e perfis falsos representaram 91,8% das ameaças detectadas em um recorte analisado durante a semana da Black Friday em 2025, segundo dados reunidos pela Clavis Segurança da Informação a partir de fontes públicas. O levantamento mapeia 12 categorias de golpes e ataques associados ao período promocional e reúne orientações para ajudar consumidores a identificar fraudes e proteger seus dados pessoais e financeiros.



O recorte contabilizou 604 anúncios e 625 perfis falsos. Entre as estratégias identificadas estão a criação de páginas que imitam lojas conhecidas, a divulgação de ofertas fraudulentas nas redes sociais, o envio de cobranças falsas por Pix e boleto e mensagens que simulam comunicações de transportadoras. O material também aborda fraudes que utilizam inteligência artificial para tornar anúncios, vídeos e mensagens mais convincentes.



“Os criminosos exploram o senso de urgência típico da Black Friday e a confiança que os consumidores depositam em marcas conhecidas. Por isso, mais do que avaliar se o desconto vale a pena, é fundamental verificar se a oferta vem de um canal legítimo”, afirma Victor Santos, CEO da Clavis.

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Sites falsos



Uma das estratégias mais comuns é a criação de páginas que imitam lojas legítimas. Os criminosos copiam logotipos, fotografias, descrições de produtos e até etapas do carrinho de compras para dar credibilidade à fraude.



Segundo dados da Serasa, documento também menciona um levantamento de um provedor de VPN que apontou crescimento de até 500% em domínios que imitavam grandes varejistas.



Para atrair vítimas, os golpistas divulgam links em anúncios patrocinados, redes sociais e aplicativos de mensagens. Os endereços podem apresentar pequenas alterações no nome da marca ou incluir palavras como “ofertas” e “blackfriday”, dificultando a identificação da fraude.



Como se proteger: Digite o endereço da loja diretamente no navegador ou acesse o site por um canal oficial da marca. Confira o domínio antes de informar dados pessoais ou bancários e desconfie de preços muito abaixo dos praticados no mercado. O cadeado ou o uso de HTTPS, isoladamente, não garantem que uma página seja legítima.

A maioria dos golpes vem pela internet Pixabay





Anúncios e perfis falsos



Nas redes sociais, criminosos copiam publicações verdadeiras e divulgam produtos por preços muito inferiores aos habituais. Os anúncios podem direcionar o usuário para páginas clonadas ou iniciar conversas privadas para concluir uma falsa venda.



Há também golpes direcionados a consumidores que reclamaram publicamente de uma empresa. O criminoso se apresenta como representante da marca e oferece uma solução para o problema ou um cupom de compensação, com o objetivo de obter informações pessoais ou induzir um pagamento.



Como se proteger: confira se o perfil está vinculado aos canais oficiais da empresa e observe seu histórico de publicações. Não confie em um anúncio apenas porque ele aparece como patrocinado. Se receber uma oferta ou um cupom por mensagem privada, confirme sua validade diretamente com a loja.



Golpes com Pix e boletos falsos



Criminosos exploram a rapidez das transferências via Pix em falsas vendas. O consumidor pode ser atraído por uma promoção em um site fraudulento e descobrir o golpe somente depois de pagar e não receber o produto.



Outra estratégia é oferecer descontos extras para que a compra seja concluída pelo WhatsApp, fora do ambiente oficial da loja. Também existem fraudes com QR Codes adulterados, que direcionam o dinheiro para contas controladas por criminosos.



Os boletos falsos seguem uma lógica semelhante. O fraudador pode criar uma cobrança em uma página clonada ou enviar uma suposta segunda via por e-mail, com aparência semelhante à de um documento legítimo. Mesmo quando o valor está correto, o beneficiário pode ser diferente do esperado.



Como se proteger: antes de confirmar um Pix, confira o nome do destinatário exibido pelo banco. No boleto, verifique os dados da cobrança e do beneficiário. Evite pagamentos por links recebidos inesperadamente e desconfie de descontos condicionados a transferências para contas que não correspondam à empresa.





Cupons falsos



A busca por descontos exclusivos pode levar consumidores a páginas que prometem cupons em troca de um cadastro. Alguns desses sites são criados para coletar informações pessoais, como CPF, telefone, e-mail e dados de pagamento.



O material também aborda riscos relacionados ao uso indevido de cupons legítimos, que podem ser divulgados fora do público autorizado ou explorados após acessos indevidos a sistemas das empresas.



Como se proteger: procure cupons nos canais oficiais da loja ou em parceiros reconhecidos. Desconfie de páginas que exigem informações excessivas para liberar um desconto e nunca informe senhas ou dados bancários para obter um código promocional.



Mensagens falsas sobre entregas



O golpe da falsa entrega pode atingir até quem realmente fez compras on-line. O criminoso se passa por uma transportadora ou por um órgão público e envia mensagens informando que a encomenda está retida por uma taxa, um erro no endereço ou uma pendência de regularização.



Segundo o material da Clavis, algumas campanhas utilizaram cobranças de R$ 47,59 e valores entre R$ 57,65 e R$ 76,51. As mensagens podem incluir nome, endereço e outros dados verdadeiros do consumidor, tornando a abordagem mais convincente.



Ao clicar no link, a vítima é direcionada a uma página falsa de rastreamento e recebe instruções para pagar uma suposta taxa via Pix ou cartão. Além do prejuízo financeiro, os dados fornecidos podem ser utilizados em outras fraudes.



Como se proteger: consulte o rastreamento diretamente no site ou aplicativo oficial da loja ou da transportadora. Não faça pagamentos por links recebidos por SMS ou WhatsApp sem confirmar a cobrança nos canais oficiais. Informações corretas sobre o pedido não garantem que a mensagem seja legítima.



Golpes com inteligência artificial



A inteligência artificial pode tornar fraudes mais convincentes. A tecnologia pode ser utilizada para produzir materiais promocionais falsos, vídeos que simulam a participação de personalidades e mensagens que imitam a comunicação de empresas conhecidas.



Outro risco é o golpe da falsa central de atendimento. O criminoso entra em contato alegando ter identificado uma compra suspeita ou oferecendo ajuda para cancelar uma transação e devolver o dinheiro. Durante a conversa, pode solicitar códigos de autenticação, induzir a vítima a realizar uma transferência ou convencê-la a instalar um aplicativo de acesso remoto.



Como se proteger: não compartilhe senhas ou códigos recebidos por SMS, mesmo que a ligação pareça legítima. Encerre contatos suspeitos e procure a empresa ou o banco pelos canais oficiais. Desconfie de solicitações que exijam decisões imediatas ou a instalação de programas para liberar um estorno.



Aplicativos falsos e roubo de contas



Nem todos os golpes acontecem no momento do pagamento. Aplicativos falsos e extensões de navegador que prometem descontos automáticos podem solicitar permissões excessivas e capturar informações digitadas pelo usuário.



O roubo de contas também permite que criminosos utilizem cartões salvos, créditos, vouchers e outros benefícios vinculados aos perfis dos consumidores. Senhas reutilizadas, páginas falsas de login e programas maliciosos estão entre os recursos que podem facilitar o acesso indevido.



Como se proteger: instale aplicativos somente por fontes confiáveis, revise as permissões solicitadas e mantenha o celular e o computador atualizados. Use senhas fortes e diferentes para cada serviço e ative a autenticação multifator quando disponível. Se identificar acessos desconhecidos, altere a senha e verifique as atividades recentes da conta.



O levantamento da Clavis também mapeia outras ameaças de grande impacto para o período, como campanhas massivas de phishing e links falsos via e-mail e aplicativos de mensagens; o roubo de contas (Account Takeover) e a comercialização de "logins" com dados de cartões salvos e milhas acumuladas; o carding e a revenda fraudulenta de passagens e hospedagens por meio de "cotações" com descontos artificiais; a ação de trojans bancários e infostealers voltados ao roubo de credenciais de consumidores e funcionários; e fraudes direcionadas à operação dos lojistas, que incluem desde rajadas de testes em antifraudes até o uso de bots maliciosos para esgotar estoques e burlar regras de promoções.

Se perceber que realizou um pagamento fraudulento ou compartilhou informações com criminosos, agir rapidamente pode ajudar a reduzir os prejuízos.1. Entre em contato com o banco: informe o ocorrido pelos canais oficiais. Em caso de Pix, pergunte sobre os procedimentos disponíveis para contestação e eventual recuperação dos valores.



2. Proteja seus meios de pagamento: se forneceu dados do cartão, comunique a instituição financeira e avalie o bloqueio ou a substituição.



3. Altere suas senhas: priorize as contas que possam ter sido comprometidas, especialmente se você reutiliza a mesma senha em diferentes serviços.



4. Guarde as evidências e registre a ocorrência: preserve comprovantes, mensagens, endereços dos sites e números de telefone. Registre o caso junto às autoridades competentes e monitore movimentações financeiras e acessos suspeitos.

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Também desconfie de novos contatos que prometam recuperar o dinheiro mediante outro pagamento ou a instalação de aplicativos.



A principal recomendação é verificar a origem das ofertas antes de concluir uma compra. Conferir o endereço da loja, confirmar os dados do destinatário e consultar cobranças inesperadas nos canais oficiais são medidas simples que podem ajudar a evitar prejuízos durante o período promocional.

