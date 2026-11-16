Preço da carne em BH aumenta novamente em novembro

O preço da carne continua a subir em Belo Horizonte. A pesquisa mensal de preços realizada pelo site Mercado Mineiro entre os dias 9 e 11 de novembro revelou que, dos 37 cortes analisados entre carnes bovinas, suínas e aves, 30 apresentaram aumento no preço médio em comparação a outubro. Deste universo, apenas sete cortes apresentaram queda, mas praticamente insignificantes.

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A carne bovina foi um dos principais destaques da pesquisa, com 13 dos 14 cortes analisados ficando mais caros em relação ao mês anterior, indicando que os reajustes não ficaram restritos aos cortes considerados nobres, atingindo o cardápio do dia a dia. A única exceção foi o quilo da picanha, que registrou uma pequena redução de 0,13%, de R$ 78,57, em outubro, para R$ 78,47, em novembro.



O maior aumento foi do filé-mignon, cujo preço médio do quilo passou de R$ 83,59 para R$ 89,14, alta de 6,64%. O acém também ficou mais caro, passando de R$ 39,19 para R$ 40,88, aumento de 4,31%. A fraldinha apresentou alta de 4,31%, de R$ 41,92 para R$ 43,73. Os demais cortes também foram reajustados:

Contrafilé: de R$ 59,92 para R$ 62,15 (+3,71%)

Patinho: de R$ 50,26 para R$ 52,11 (+3,69%)

Chã de fora: de R$ 49,48 para R$ 51,29 (+3,65%)

Músculo bovino: de R$ 40,01 para R$ 41,44 (+3,57%)

Lagarto: de R$ 50,35 para R$ 52,10 (+3,47%)

Alcatra: de R$ 57,70 para R$ 59,67 (+3,42%)

Miolo de alcatra: de R$ 60,17 para R$ 62,13 (+3,26%)

Maminha: de R$ 53,37 para R$ 54,89 (+2,85%)

Chã de dentro: de R$ 54,20 para R$ 55,73 (+2,83%)

Fígado bovino: de R$ 22,89 para R$ 23,40 (+2,24%)



Além do aumento no preço médio, a análise do Mercado Mineiro mostrou uma grande diferença de preços entre os estabelecimentos. A alcatra apresentou uma das maiores variações entre as carnes bovinas, com o quilo sendo vendido entre R$ 35,98 e R$ 89,90, diferença de 149,86%. Exemplos semelhantes mostram a importância de pesquisar antes de comprar:

Picanha: de R$ 54,98 a R$ 129,90 (variação de 136,27%)

Patinho: de R$ 32,98 a R$ 77,90 (variação de 136,20%)

Lagarto: de R$ 32,98 a R$ 77,90 (variação de 136,20%)

Contrafilé: de R$ 35,98 a R$ 84,90 (variação de 135,96%)

Chã de dentro: de R$ 35,98 a R$ 84,90 (variação de 135,96%)

Filé-mignon: de R$ 59,98 a R$ 139,90 (variação de 133,24%)

Músculo bovino: de R$ 28,88 a R$ 58,90 (variação de 103,95%)

Carne suína teve aumento mais moderado

Os cortes suínos apresentaram reajustes mais moderados, sendo que, dos 15 produtos pesquisados, 11 registraram aumento no preço médio e quatro apresentaram redução.





O maior reajuste foi do lombo inteiro, cujo preço médio passou de R$ 25,03 para R$ 25,60, alta de 2,27% por quilo. Confira os demais destaques:

Lombo aparado: de R$ 25,59 para R$ 26,12 (+2,06%)

Copa lombo: de R$ 23,13 para R$ 23,52 (+1,67%)

Costelinha suína: de R$ 29,28 para R$ 29,62 (+1,16%)

Pernil com osso: de R$ 20,44 para R$ 20,75 (+1,52%)

Pernil sem osso: de R$ 22,87 para R$ 23,04 (+0,74%)



No caso da carne suína, o que surpreendeu foi a diferença de preços entre os estabelecimentos. A orelha suína apresentou variação de 348,62%, sendo encontrada entre R$ 3,99 e R$ 17,90 o quilo. Outros exemplos são:



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Rabinho: entre R$ 9,99 e R$ 31,90 (diferença de 219,32%)

Pé suíno: entre R$ 6,99 e R$ 19,99 (diferença de 185,98%)

Copa lombo: entre R$ 13,99 e R$ 38,99 (diferença de 178,70%)

Lombo inteiro: entre R$ 13,99 e R$ 38,99 (diferença de 178,70%)

Coração de frango tem alta de 10,22%

No caso do frango, o coração foi o produto que teve o maior reajuste na pesquisa, passando de R$ 42,32 para R$ 46,65, alta de 10,22%. Além do aumento do preço médio, o coração de frango foi encontrado com preços entre R$ 40,98 e R$ 61,30, diferença de 49,59% entre os estabelecimentos. Outros destaques são:

