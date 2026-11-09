Endividamento das famílias de BH segue nas alturas

O endividamento das famílias de Belo Horizonte em outubro ficou superior à média registrada no Brasil. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) o percentual na capital mineira é de 85,8%, o mesmo nível de setembro, enquanto no país a proporção é de 81,6%, um recuo de 0,1 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior, porém classificado como estável.

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De acordo com dados da Serasa, Belo Horizonte concentra 1,09 milhão de consumidores negativados e R$ 9,36 bilhões em débitos, segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas. Minas Gerais passou a ser o segundo estado do Brasil em número absoluto de consumidores inadimplentes em setembro, posição que era ocupada pelo Rio de Janeiro, ficando atrás agora apenas de São Paulo. O estado contabiliza 8.051.188 pessoas negativadas (37,5% da população estimada pelo IBGE para o estado) e R$ 56,8 bilhões em dívidas. O valor médio devido por pessoa chega a R$ 7.053,05.



Porém, como o estado também é o segundo mais populoso do país, o percentual de inadimplentes, 47,52% da população adulta, é inferior à média nacional, calculada em 51,1%. Entre os municípios de Minas Gerais, BH concentra a maioria dos devedores, seguido por Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 364,8 mil inadimplentes e valor médio devido de R$ 8.937,88 por pessoa, superior à média estadual e à registrada na capital, que é de R$ 8.591,38. Juiz de Fora, na Zona da Mata, contabiliza 241 mil consumidores inadimplentes, enquanto Montes Claros, no Norte de Minas, registra 182 mil.



Quanto ao perfil das dívidas dos mineiros, bancos e cartões de crédito concentram a maior parcela dos registros, com 26,4% do total, seguidos pelas contas básicas de água, luz e gás, que representam 21,1%. As dívidas com financeiras aparecem na terceira posição, com 19,1%.



No Brasil, a situação é diferente. Pela primeira vez na série histórica, as financeiras assumiram a segunda posição entre os segmentos com maior participação nas dívidas negativadas, chegando a 20,66% do total e ultrapassando as contas básicas, que representam 20,32%. Bancos e cartões seguem na liderança, com 27,16%.



Ainda de acordo com a Serasa, em setembro, o Brasil atingiu 84,2 milhões de consumidores inadimplentes, maior patamar da série histórica iniciada em 2016. As dívidas negativadas já somam R$ 597,4 bilhões, montante 0,90% superior ao registrado em agosto. “A inadimplência cresceu 34,17% desde 2020 e aumentou 6% apenas de setembro de 2025 para o mesmo mês deste ano. É o maior índice da série histórica. Desde abril, observamos uma desaceleração no ritmo de crescimento, mas o número continua aumentando”, explica Aline Maciel, diretora da Serasa.

Contas em atraso

Em Belo Horizonte, o cartão de crédito segue como principal modalidade de compromisso financeiro, citado por 95,8% dos consumidores endividados, seguido pelos carnês (31,9%), de acordo com a Peic. Também foram registrados financiamentos de veículos (8,5%), crédito pessoal (7,3%) e financiamento de imóveis (7%). Embora 85,8% dos consumidores da capital tenham alguma dívida, 42,5% se consideram pouco endividados. Outros 22,9% afirmam estar mais ou menos endividados, enquanto 20,4% se classificam como muito endividados.



Já a parcela de famílias com contas atrasadas em BH passou de 63,3% para 63,4%. O tempo de atraso revela que para muitas famílias a dificuldade de pagamento já se prolonga. Entre aquelas com contas pendentes, 55,8% afirmam que os compromissos estão atrasados há mais de 90 dias. Em média, as dívidas acumulam 68,9 dias de atraso. O percentual das famílias que não têm condições de quitar suas dívidas recuou de 33,2% para 31,4%.



“O percentual de consumidores endividados não se alterou em relação ao mês anterior, mas os atrasos continuaram avançando. A redução da parcela que declara não ter condições de pagar as dívidas é um sinal favorável, embora ainda exista um contingente expressivo de famílias com dificuldades para manter seus compromissos em dia”, avalia Gabriela Martins, economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG).



Ainda de acordo com a Peic, o comprometimento financeiro das famílias da capital se estende por vários meses. Entre as famílias endividadas, 76,4% possuem compromissos com duração igual ou superior a três meses. O tempo médio de comprometimento da renda é de oito meses. O peso das dívidas no orçamento também merece atenção: em média, os compromissos financeiros consomem 35,4% da renda mensal das famílias. Mas, em 44,8% dos casos, essa parcela ultrapassa metade do orçamento.



“Os indicadores mostram que o impacto do endividamento não está apenas na quantidade de famílias que recorrem ao crédito, mas também no espaço que essas obrigações ocupam no orçamento. Quando quase metade dos consumidores endividados compromete mais de 50% da renda com dívidas, a capacidade de absorver outras despesas fica bastante pressionada”, analisa a economista do Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG.



CONSUMO COMPROMETIDO

Já na Peic nacional, o percentual de 81,6% de famílias endividadas em outubro mantém o patamar historicamente elevado do índice. No Brasil, a taxa de inadimplência é de 29,3%, recuo tímido de 0,3 p.p. em relação ao mês anterior. Para José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC, a acomodação dos índices não autoriza conclusões prematuras e evidencia a fragilidade do poder de compra da população.



“A oscilação tímida observada em outubro mostra que o orçamento doméstico segue comprimido e sem fôlego para alavancar o consumo. Para que a economia volte a girar de maneira sólida e contínua, o empresário brasileiro precisa de maior segurança jurídica e previsibilidade. Isso passa, impreterivelmente, pela consolidação de uma reforma tributária menos onerosa sobre o setor produtivo, principalmente de serviços, e por prudência em alterações trabalhistas, com prazos de transição mais amenos e realistas diante do fim da escala 6×1”, analisa Tadros.



Mesmo que o tempo médio de atraso dos endividados tenha registrado leve recuo – de 65,3 dias, em setembro, para 65,1 dias –, o indicador permanece em patamar elevado: 48,8% do total de débitos têm atrasos superiores a três meses. Além disso, 19,3% dos lares brasileiros continuam com mais da metade de sua renda mensal comprometida exclusivamente com o pagamento de dívidas.



“A vulnerabilidade da inadimplência gerada pelo endividamento é ainda mais pronunciada entre as famílias de menor poder aquisitivo. O estrato que recebe até três salários mínimos registrou aumento nessa taxa de inadimplência em outubro, subindo para 38,6% (contra 38,5% em setembro). Nesse mesmo segmento mais vulnerável, o percentual de famílias que admitem que não terão condições de quitar seus débitos atrasados fechou o mês em 18,3%”, detalha o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes.



Porém, o endividamento também cresceu na classe média. As famílias com rendimentos situados entre cinco e dez salários mínimos apresentaram expressiva alta do nível de endividamento, saltando de 77,9%, em setembro, para 79,3%, um avanço de 1,4 p.p. em apenas trinta dias.

95,8 %

Percentual de consumidores endividados que disseram ter contas a pagar no cartão de crédito em BH



31,9 %

Índice de endividamento por meio de carnês



8,5 %

Percentual dos envidados que disseram estar financiando veículos

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7 %

Percentual dos endividados que disseram estar financiando imóveis