Banco do Brasil tem queda de 66,5% no lucro com perdas no agronegócio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco do Brasil teve queda de 66,5% no lucro líquido ajustado no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado, com resultado de R$ 1,3 bilhão, depois que as perdas com empréstimos, principalmente do agronegócio, se avolumaram.

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A cifra veio fora das projeções de analistas consultados pela Bloomberg, que previam um lucro líquido ajustado de R$ 3,9 bilhões, e levou o segundo maior banco em ativos do país a cortar os dividendos para o mínimo obrigatório.

Apesar de encerrar o trimestre no azul, o resultado operacional do Banco do Brasil foi negativo em R$ 906 milhões. Graças a um ganho com impostos de mais de R$ 3 bilhões, o banco teve lucro.

A piora no desempenho se deve à continuidade da onda de calotes do agronegócio, atingido por juros altos, perdas de safras por incidentes climáticos e baixa nos preços dos grãos nos últimos ciclos.

O banco registrou R$ 21 bilhões em perdas com crédito, cifra 17,3% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. Cerca de R$ 12 bilhões disso, segundo pessoas familiarizadas com a situação, vieram do crédito rural.

Pessoas a par das conversas apontam que entre os clientes do BB elegíveis para a renegociação, 40% decidiram não negociar, mesmo após contatos da instituição. Internamente, o banco atribui o movimento à expectativa dos devedores de que alguma medida seria lançada após as eleições para resgatar o setor. Diante da possibilidade vislumbrada de um perdão, os credores teriam deixado de quitar a fatura.

O setor do agronegócio vive uma onda de recuperações judiciais desde 2024, após quebras de safras de grãos em algumas regiões. No verão daquele ano, produtores do Centro-Oeste, do Sudeste e de parte do Paraná enfrentaram uma estiagem prolongada, devido ao impacto do El Niño.

Mais preocupado com os calotes, o banco emprestou menos. A carteira de crédito encolheu 0,5% no trimestre, para R$ 1,3 trilhão. No agronegócio, a redução foi ainda maior, de 4,3%, segundo o banco.

Para se recuperar do tombo, o banco espera apostar na ampliação da MP (Medida Provisória) da renegociação de dívidas de produtores rurais, aprovada pelo Senado Federal nesta quarta, para reaver os valores em atraso.

Mesmo assim, a expectativa é que perdas mais acentuadas com crédito aconteçam novamente no quarto trimestre. O Banco do Brasil estimou que o chamado custo do crédito fique entre R$ 21,4 bilhões e R$ 24,4 bilhões nos últimos três meses do ano.

Os produtores rurais renegociaram R$ 18,60 bilhões em dívidas, segundo um monitor da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) a partir de dados do Banco Central, até segunda-feira (9). Porém, a expectativa do setor era que as regras da MP chegassem a R$ 100 bilhões em dívidas.

Outra frente para recuperar os valores é a judicialização. O BB deve ampliar as ações na Justiça para reaver garantias dadas na concessão de empréstimo, como o resgate e posterior leilão de fazendas.

Em julho, o Banco do Brasil anunciou que destinaria R$ 210 bilhões para o financiamento da safra 2026/27. O banco é o principal financiador do agronegócio no Plano Safra.

A queda do lucro se refletiu na rentabilidade do banco. O RSPL (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) despencou de 8,3% no segundo trimestre para 2,8%.

O índice de empréstimos em atraso acima de 90 dias do banco terminou setembro em 6,08%, alta anual de 1,57 ponto percentual. No agro, a inadimplência saltou para 6,92%, de 4,48% um ano antes.

O índice de Basileia do BB ficou em 13,45%, acima do mínimo de 10,5% exigido pelo Banco Central. Esse indicador mede a alavancagem de um banco pela razão entre o capital da instituição financeira e os empréstimos concedidos.

OUTROS BANCOS

A rentabilidade do BB é a menor do banco da série histórica de dados da Bloomberg, de 2016, está abaixo dos pares do setor.

O Bradesco, cuja carteira e estrutura são as que mais se assemelham ao BB, teve um ROAE (retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido médio anualizado) de 16,1% no terceiro trimestre, com um lucro de R$ 7,1 bilhões no período. O Santander, por sua vez, teve um ROE de 11,9% e um lucro de R$ 2,885 bilhões. Já o Itaú, com clientes de maior renda, tem uma das maiores rentabilidades do setor, de 23,6%, e um lucro de R$ 12,617 bilhões no terceiro trimestre.

RAIO-X | BANCO DO BRASIL

Fundação: 1808

Lucro no 3º tri de 2026: R$ 1,3 bilhão

Agências: 3.909

Funcionários: 83,3 mil

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Principais concorrentes: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Nubank e Caixa Econômica Federal