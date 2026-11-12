Máscara de cílios após os 60: maquiadores recomendam uma troca simples na cor para suavizar a expressão e conquistar um resultado mais natural na maquiagem

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A máscara de cílios preta é tradicional em qualquer nécessaire, mas nem sempre é a opção mais favorável com o passar dos anos. Tons muito escuros nos olhos podem endurecer a expressão. Por isso, a maquiagem com máscara marrom se estabelece como a melhor alternativa a partir dos 60 anos, mantendo o destaque dos fios com um acabamento suave, natural e rejuvenescedor.

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A maquiadora e diretora de formação da marca britânica Uklash, Tamara Preece, afirmou à revista "Woman" que: "O preto marca muito o contorno dos olhos, enquanto o marrom traz profundidade de uma forma mais suave. É uma diferença pequena na cor, mas muito visível no resultado".

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Vantagens da tonalidade marrom

Optar pelo tom marrom não significa abrir mão de curvatura, comprimento ou volume. O produto preserva a projeção dos cílios, mudando apenas a intensidade visual. Tons chocolate ou café realçam o olhar de maneira sutil e delicada, ao contrário do contraste rígido gerado pelo preto.

A maquiadora Sofia Alves, da Care to Beauty, destacou que o item beneficia adeptas do visual natural: "O tom marrom se mistura melhor aos tons naturais do rosto, especialmente se você tem olhos ou cabelos castanhos. Se for loira, verá que o rímel marrom cria uma aparência suave, diminuindo a diferença entre os cílios naturais e a máscara".

O marrom define sem aparentar maquiagem excessiva e harmoniza com os tons terrosos comuns no outono, valorizando a profundidade dos olhos sem carregar a produção.

Ação antienvelhecimento na maquiagem

A máscara marrom suaviza os traços e evita o contorno pesado que o preto cria sobre as linhas de expressão e a flacidez, características comuns da pele após os 60 anos.

A maquiadora e educadora de celebridades Erica Taylor relatou à "Harper's Bazaar" que: "O tom marrom oferece um efeito mais suave e natural que o preto. Realça sem criar um contraste duro e pode destacar os tons quentes dos cílios e dos olhos".

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Tamara Preece reforçou que a ação rejuvenescedora decorre desse contraste atenuado, lembrando que a máscara marrom não é transparente e mantém presença marcante. O produto confere calor, abre visualmente os olhos e cria uma aparência luminosa, resultando em um olhar fresco, descansado e livre da rigidez das cores escuras.