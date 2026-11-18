Quem foi ao mercado fazer a feira do mês nessas últimas semanas, provavelmente se assustou ao ver o preço do tomate. Isso porque, este alimento tão presente no prato dos brasileiros, está pesando no bolso.

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O aumento do preço apareceu, inclusive, nos números da inflação. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quinta-feira (12/11) mostram que o tomate ficou 19,57% mais caro em outubro, a maior alta entre os alimentos destacados no levantamento. No ano, o preço do tomate disparou 89,76%.

A explicação mais simples para essa alta repentina reside na produção. Nas lavouras do Sul e Sudeste, a combinação de excesso de chuvas e baixas temperaturas, favorece o surgimento de doenças nas plantações e a redução da produtividade.

Já em regiões como o Cerrado mineiro, a alternância entre períodos secos e chuvosos aumentou a incidência de pragas, e a sequência de dias nublados prejudicou o desenvolvimento das plantas. A combinação desses fatores diminuiu a quantidade de tomates disponíveis para a comercialização. Com menos produtos chegando aos mercados e a demanda mantida, os preços subiram.

O valor encontrado na prateleira, porém, não depende apenas da quantidade produzida no campo. Até chegar ao consumidor, o tomate é selecionado, classificado, embalado e transportado, além de passar por atacadistas e varejistas. Cada etapa tem custos, negociações e perdas que entram na formação do preço final.

Ainda não se sabe ao certo quando o consumidor poderá ficar mais tranquilo ao comer sua salada. A expectativa é que novas colheitas aumentem a quantidade de tomates disponível e ajudem a reduzir os preços nos próximos meses.

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A chegada do calor tende a acelerar o amadurecimento dos frutos e aumentar a oferta de tomate no mercado. Mas essa queda pode ser temporária, pois se muitos tomates amadurecem ao mesmo tempo, a oferta aumenta rapidamente e derruba as cotações. Por isso, a expectativa é de oscilações ao longo do verão, que vai de novembro a junho.