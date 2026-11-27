Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os pagamentos realizados com Pix nas primeiras horas da Black Friday cresceram 29% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento do Itaú Unibanco considerou as operações financeiras efetuadas entre 0h e 9h desta sexta-feira (27/11), englobando estabelecimentos comerciais e o setor de serviços em todo o território nacional.

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A pesquisa apontou variações expressivas na utilização da ferramenta instantânea em diferentes categorias econômicas. O principal setor que registrou alta nas vendas por pix foi o de medicamentos, que representou alta de 97%.

Materiais de construção e hotéis aparecem em seguida, com alta de 59% e 45%, respectivamente. Os artigos esportivos cresceram 37%; roupas e acessórios, 26%.

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Angelo Russomanno, diretor de Recebimentos e Adquirência do Itaú Unibanco, analisou os efeitos da data e o uso do recurso nas vendas. “A Black Friday é um momento importante para observar o comportamento do consumo e como os brasileiros respondem às diferentes ofertas do varejo. O Pix já faz parte dos hábitos de pagamento da população e vem ganhando espaço também em datas importantes para o comércio”, avaliou.

O executivo ressaltou o papel da diversificação nos formatos de cobrança para atender o consumidor e impulsionar os negócios.

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“Para as empresas, é uma oportunidade de atrair clientes e fortalecer o relacionamento com seus públicos. Nesse contexto, oferecer diferentes opções de pagamento, com simplicidade, rapidez e segurança, faz diferença para proporcionar uma boa experiência de compra e aproveitar as oportunidades de venda”, pontuou.