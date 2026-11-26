Tradicionalmente associada às promoções do varejo, a Black Friday tem conquistado espaço também no mercado B2B (business-to-business), que reúne negociações entre empresas. Nesse segmento, a data representa uma oportunidade para ampliar vendas, fortalecer parcerias comerciais e adquirir produtos e insumos com condições diferenciadas.

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Diferentemente do consumidor final, que costuma priorizar ofertas pontuais, as empresas avaliam as oportunidades de compra considerando fatores como custo-benefício, disponibilidade de produtos, demanda dos clientes e impacto nos resultados operacionais. Nesse contexto, a Black Friday pode contribuir para o planejamento de compras, a reposição de estoques e a otimização de recursos.

Um dos segmentos que pode se beneficiar desse movimento é o de outsourcing de impressão, modelo de negócio no qual empresas contratam serviços de impressão que podem incluir equipamentos, suprimentos, manutenção e suporte técnico. A modalidade permite que organizações transfiram parte da gestão de suas operações de impressão para prestadores especializados, com o objetivo de controlar custos, garantir disponibilidade dos equipamentos e manter a produtividade.

Nesse mercado, a continuidade das operações depende do fornecimento de toners, cartuchos, peças e componentes necessários à manutenção preventiva e corretiva das impressoras. Para os prestadores de serviços e revendedores, manter um estoque adequado é importante para atender à demanda dos clientes, reduzir o risco de interrupções e cumprir prazos de atendimento.

A Black Friday abre espaço para que essas empresas avaliem oportunidades de compra de suprimentos e componentes, antecipem necessidades e negociem melhores condições com seus fornecedores. A data também pode favorecer a ampliação do portfólio e a organização dos estoques para períodos de maior demanda, desde que as aquisições estejam alinhadas ao giro dos produtos e às necessidades reais da operação.

“No mercado de outsourcing de impressão, a gestão de custos e a disponibilidade de suprimentos têm impacto direto na operação dos prestadores de serviços. A Black Friday pode ser uma oportunidade para que revendedores e empresas do setor planejem suas compras, reforcem seus estoques e encontrem condições comerciais que contribuam para a eficiência do negócio”, afirma Rodolfo Villas Boas, CEO da RHB Solutions.

Com quase 30 anos de atuação, a RHB Solutions fornece produtos para o mercado de outsourcing de impressão no Brasil e na América Latina. Seu portfólio reúne mais de 7 mil SKUs, entre suprimentos, peças e componentes destinados a diferentes marcas e modelos de equipamentos, atendendo às necessidades de revendedores e empresas especializadas.

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A presença da Black Friday no mercado B2B reforça uma mudança na forma como as empresas aproveitam as grandes datas comerciais. Mais do que buscar descontos pontuais, o objetivo é identificar oportunidades que contribuam para o planejamento financeiro, a eficiência operacional e a construção de relações comerciais de longo prazo.