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Preço do supermercado subiu? Veja dicas para economizar nas compras

Com a inflação em alta, pequenas mudanças de hábito podem fazer a diferença; aprenda a planejar o cardápio e aproveitar melhor os alimentos

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
07/07/2026 14:38

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Preço do supermercado subiu? Veja dicas para economizar nas compras
Com a inflação impactando o bolso, buscar por estratégias para economizar no supermercado se tornou fundamental. crédito: Pexels

Sentir o impacto da alta dos preços no carrinho do supermercado se tornou uma realidade para muitas famílias brasileiras. Com a inflação de alimentos e bebidas registrando altas consecutivas, adotar novas estratégias na hora das compras é fundamental para fechar o mês no azul. A boa notícia é que algumas mudanças de hábito podem gerar uma economia significativa.

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Para economizar no supermercado, é preciso combinar planejamento com escolhas inteligentes na hora da compra. Fazer uma lista detalhada, comparar preços entre estabelecimentos e priorizar produtos da estação são ações práticas que ajudam a reduzir significativamente os gastos com alimentação e a combater os efeitos da inflação.

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Dicas para gastar menos com alimentação

Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu bolso. Confira algumas dicas práticas para aplicar no dia a dia:

  • Planeje o cardápio da semana: antes de ir ao mercado, defina o que será consumido em cada refeição. Isso ajuda a criar uma lista de compras precisa, evitando aquisições por impulso e garantindo que você compre apenas o necessário para os próximos dias.

  • Siga a lista de compras à risca: com o planejamento feito, o próximo passo é ter disciplina. Ter uma lista evita que você circule sem rumo pelos corredores, o que diminui a chance de adquirir itens supérfluos ou que já possui em casa. Verifique a despensa antes de sair.

  • Pesquise ofertas e compare preços: acompanhe os folhetos e aplicativos de diferentes supermercados. Se possível, concentre as compras de determinados itens, como carnes e produtos de limpeza, nos estabelecimentos que oferecem os melhores preços para eles, otimizando o seu orçamento familiar.

  • Experimente marcas próprias: muitas redes de supermercado oferecem produtos de marca própria com qualidade similar aos de marcas famosas, mas com um custo consideravelmente menor. Vale a pena testar e avaliar o custo-benefício, especialmente para itens básicos.

  • Priorize frutas e vegetais da estação: produtos da safra são geralmente mais abundantes, frescos e, principalmente, mais baratos. Fique de olho nas promoções do setor de hortifrúti e adapte seu cardápio semanal para aproveitar essas oportunidades.

  • Evite o desperdício de alimentos: utilize os alimentos de forma integral, incluindo talos, folhas e cascas em receitas como caldos e sopas. Congele o que não for consumir imediatamente e organize a geladeira para que os produtos mais antigos fiquem na frente, evitando que estraguem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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