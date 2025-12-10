Compras de mês: 7 dicas para organizar sua despensa e economizar

Ir ao mercado nem sempre é uma missão simples; a busca por economia nas compras do mês requer preparação; um planejamento cuidadoso evita compras por impulso e, principalmente, o desperdício de alimentos que acabam esquecidos no fundo do armário. Com a despensa em ordem, você sabe exatamente o que precisa e otimiza cada centavo investido no supermercado.





A economia começa muito antes de você pegar o carrinho. Um planejamento cuidadoso é a base para evitar gastos desnecessários e compras por impulso, que são os grandes vilões do orçamento. Ignorar essa etapa é como viajar sem um mapa: você até chega a algum lugar, mas provavelmente gastará mais tempo e dinheiro.

Utilizar a tecnologia também é uma estratégia, com os aplicativos certos, essa tarefa se torna muito mais simples e rápida. Apps modernos oferecem recursos inteligentes que não apenas criam listas, mas também categorizam itens e enviam lembretes, otimizando todo o seu processo de compra do mercado à despensa.

Dicas para organizar a despensa e economizar

Faça um inventário completo: antes de sair de casa, verifique tudo o que você já tem. Anote em um papel ou no celular os itens que estão perto de acabar e aqueles que ainda estão em estoque. Essa etapa evita comprar produtos em duplicidade. Crie uma lista e siga à risca: com o inventário em mãos, elabore uma lista de compras detalhada. No mercado, concentre-se apenas nos produtos listados para evitar gastos extras com promoções que parecem vantajosas, mas levam ao consumo desnecessário. Setorize os produtos: na hora de guardar, agrupe os itens por categorias. Por exemplo: grãos e farináceos em uma prateleira; enlatados e conservas em outra; e produtos de limpeza separados dos alimentos. Isso facilita na hora de encontrar o que você precisa. Primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS): ao guardar as compras, coloque os produtos novos no fundo da prateleira e os mais antigos na frente. Essa técnica simples garante que você consuma primeiro os itens com a data de validade mais próxima, reduzindo o desperdício. Use potes e organizadores: tire produtos como arroz, feijão e farinha das embalagens originais e guarde em potes transparentes e bem vedados. Além de proteger contra umidade e insetos, os potes ajudam a visualizar a quantidade restante de cada item. Deixe tudo visível: organize os itens de forma que todos fiquem à vista. Utilize prateleiras ou organizadores com degraus para os produtos menores. O que não é visto, não é lembrado e corre o risco de estragar antes de ser consumido. Faça uma limpeza periódica: reserve alguns minutos a cada 15 dias para verificar a validade dos produtos e dar uma geral na organização. Essa manutenção rápida evita surpresas desagradáveis e mantém o controle sobre seu estoque de alimentos e produtos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria