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Inflação no prato: 7 substituições inteligentes para economizar no mercado

Veja as dicas de trocas saborosas e nutritivas que vão aliviar o peso das compras no seu bolso

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/04/2026 12:29

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Inflação no prato: 7 substituições inteligentes para economizar no mercado
Fazer escolhas inteligentes no setor de hortaliças é fundamental para economizar e combater a inflação no supermercado. crédito: Pexels/ Eduardo Soares

Sentir o peso da inflação no carrinho do supermercado virou rotina para muitas famílias. Com o aumento constante nos preços de itens básicos, especialmente em carnes e hortaliças, fazer escolhas inteligentes se tornou essencial para fechar as contas do mês. A boa notícia é que pequenas trocas na lista de compras podem gerar uma economia significativa sem abrir mão do sabor ou do valor nutricional.

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A chave é apostar na sazonalidade dos alimentos e em alternativas que cumprem a mesma função no prato, mas com um custo menor. Adaptar receitas clássicas com novos ingredientes não só alivia o orçamento, como também amplia o paladar e introduz novos nutrientes na alimentação diária. Com um pouco de criatividade, é possível manter uma dieta rica e saborosa mesmo em tempos de alta nos preços. Vale lembrar que os preços podem variar bastante conforme a região e a época do ano.

Sete trocas para aliviar o orçamento

Carne vermelha por ovos e lentilha: Cortes bovinos estão entre os itens que mais pesam no bolso. Ovos são uma fonte de proteína versátil e acessível, enquanto a lentilha, o grão-de-bico e o feijão oferecem ferro e fibras por um custo muito menor.

Tomate por cenoura e beterraba: O preço do tomate para molho pode variar bastante. Cozinhar uma base com cenoura e beterraba raladas não só barateia a receita como adiciona um sabor adocicado e uma cor vibrante ao prato. O extrato de tomate concentrado também é uma opção econômica e prática.

Batata inglesa por outras raízes: Aipim (mandioca), batata-doce, inhame e cará são alternativas nutritivas e que frequentemente apresentam preços mais estáveis. Elas funcionam bem em purês, assados, caldos e sopas, substituindo a batata tradicional com sucesso.

Arroz branco por cevadinha ou cuscuz: Quer variar o acompanhamento clássico? A cevadinha e o cuscuz marroquino são grãos que cozinham rápido e trazem novas texturas às refeições, podendo apresentar custo por porção competitivo. Ambos são ótimos para saladas e como base para outros pratos.

Pão francês por tapioca e cuscuz: O pãozinho diário pode representar um gasto considerável ao final do mês. A goma de tapioca e o flocão de milho para cuscuz nordestino são opções que rendem bastante e garantem a energia necessária para começar o dia com um investimento menor.

Queijos amarelos por ricota: A muçarela e o queijo prato podem ser substituídos pela ricota fresca ou pelo queijo cottage em lanches e preparações quentes. São mais leves, ricos em proteína e costumam ter preço mais acessível em muitas regiões.

Folhas delicadas por repolho e acelga: A alface e a rúcula estragam rápido e seus preços podem subir com as chuvas. O repolho e a acelga, por outro lado, duram mais na geladeira, são crocantes e ótimos para saladas ou refogados, representando uma economia inteligente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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