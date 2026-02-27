Inflação em alta: 7 dicas práticas para fazer seu dinheiro render mais

O custo de vida continua sendo uma preocupação central para as famílias brasileiras. Com a inflação acumulada em 4,44% nos últimos 12 meses até janeiro de 2026, o orçamento familiar fica cada vez mais pressionado, e cada centavo economizado faz a diferença no final do mês. Esse cenário exige uma organização financeira mais rigorosa para proteger o poder de compra e evitar dívidas.

Neste contexto, reavaliar os gastos e adotar hábitos financeiros mais inteligentes se torna uma necessidade. Pequenos ajustes na rotina podem garantir um alívio significativo e ajudar seu dinheiro a render mais. A boa notícia é que muitas dessas mudanças dependem apenas de planejamento e disciplina.

Leia Mais

Confira sete dicas práticas para aplicar no seu dia a dia e sentir o impacto positivo nas suas finanças:

Mapeie todas as suas despesas

O primeiro passo é saber exatamente para onde seu dinheiro vai. Anote tudo, do cafezinho às contas fixas, usando um caderno ou um aplicativo de finanças. Essa clareza é fundamental para identificar onde é possível cortar gastos supérfluos e redirecionar recursos. Planeje as compras de supermercado

Ir às compras com fome e sem uma lista é a receita para gastar mais do que o necessário. Planeje o cardápio da semana, crie uma lista detalhada e siga-a à risca. Compare preços entre estabelecimentos e aproveite os dias de promoção de hortifrúti e carnes. Revise assinaturas e serviços recorrentes

Aquela plataforma de streaming que você raramente usa ou o aplicativo pago que ficou esquecido podem estar consumindo seu dinheiro sem que você perceba. Faça uma varredura completa em suas faturas de cartão de crédito e cancele tudo o que não for essencial no momento. Negocie contas e contratos

Muitas empresas de telefonia, internet e TV por assinatura oferecem descontos e condições melhores para reter clientes. Entre em contato com suas fornecedoras e pergunte sobre planos mais baratos ou promoções disponíveis. A economia pode ser surpreendente. Reduza o uso do cartão de crédito

Em um cenário de juros altos, o crédito rotativo se torna um vilão ainda maior para o orçamento. Priorize pagamentos à vista ou no débito para evitar o acúmulo de dívidas. Use o cartão de forma estratégica, apenas para compras planejadas e que caibam no seu bolso. Adote o consumo consciente de energia e água

Pequenas atitudes geram um impacto real nas contas mensais. Apague as luzes ao sair de um cômodo, tome banhos mais curtos e desligue aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, pois o modo de espera (stand-by) também consome energia. Crie uma reserva de emergência

Mesmo que pareça difícil, separe uma pequena quantia todo mês, por menor que seja, para uma reserva. Esse dinheiro servirá para cobrir imprevistos, como um problema de saúde ou um conserto urgente, sem que você precise recorrer a empréstimos com juros elevados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.