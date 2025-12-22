7 dicas de ouro para economizar na compra do supermercado

Encher o carrinho de supermercado se tornou um desafio mensal para muitas famílias brasileiras. Com os preços dos alimentos em constante variação, a busca por um valor justo se torna mais atual do que nunca. A vigilância no caixa e o planejamento são atitudes essenciais para fazer o orçamento render.

Adotar algumas estratégias simples pode transformar a ida ao mercado, aliviando a pressão sobre o bolso. O segredo está no planejamento e na atenção aos detalhes, que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia. Com um pouco de organização, é possível economizar sem abrir mão da qualidade.

7 dicas para economizar no supermercado

1. Crie uma lista e siga à risca

O primeiro passo é saber exatamente o que você precisa. Antes de sair de casa, verifique a despensa e a geladeira e anote apenas os itens necessários. No supermercado, resista à tentação de comprar produtos que não estão na lista, pois as compras por impulso são as maiores vilãs do orçamento.

2. Pesquise os preços antes de sair

Aproveite os folhetos de ofertas, sites e aplicativos de supermercados para comparar os preços dos produtos que você precisa. Muitas vezes, a diferença de valor de um estabelecimento para outro pode ser significativa, especialmente em itens de maior custo.

3. Fique de olho nas datas de validade

Produtos próximos ao vencimento costumam ser vendidos com grandes descontos. Se for um item para consumo rápido, como iogurtes ou pães, essa pode ser uma excelente oportunidade de economia. Verifique sempre a seção de ofertas para esses produtos.

4. Dê uma chance às marcas próprias

Muitos supermercados oferecem produtos de marca própria com qualidade similar à das grandes marcas, mas com preços bem mais baixos. Experimente itens como arroz, feijão, produtos de limpeza e higiene. A economia no final da compra pode ser surpreendente.

5. Nunca vá às compras com fome

Pode parecer um conselho antigo, mas funciona. Ir ao supermercado com fome aumenta a probabilidade de compras por impulso, especialmente de salgadinhos, doces e outros produtos que não estavam no planejamento. Faça um lanche antes de sair de casa.

6. Aproveite os dias de promoção

A maioria dos supermercados tem dias específicos da semana com ofertas em setores como hortifrúti, açougue e padaria. Planeje suas compras para aproveitar esses descontos e garantir produtos frescos por um preço menor.

7. Calcule o preço por unidade

Embalagens maiores nem sempre são mais vantajosas. Para saber se uma promoção realmente vale a pena, calcule o preço por quilo, litro ou unidade. Por exemplo, um pacote de 2 kg de arroz por R$ 10 (R$ 5/kg) é mais econômico que um de 500 g por R$ 3 (R$ 6/kg). A etiqueta de preço geralmente informa esse valor, facilitando a comparação e garantindo a melhor escolha para o seu bolso.

