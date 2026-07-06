5 dicas para manter as contas do seu MEI sempre no azul e sem dívidas

O Desenrola MEI, novo programa do governo federal, foca na renegociação de dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) e busca facilitar a regularização de débitos com a União. Oferecendo condições especiais, a inciativa permite que os pequenos empresários possam organizar suas finanças e limpar o nome.

Essa é uma oportunidade importante para quem acumulou pendências, mas é preciso atenção ao prazo, pois a adesão vai somente até o final de setembro. Para evitar que novas dívidas surjam, a organização financeira do negócio é um passo fundamental. Manter um controle claro sobre o dinheiro que entra e sai não apenas previne o endividamento como também abre caminho para o crescimento sustentável da empresa.

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O que é o Desenrola para MEI?

O Desenrola para MEI é um programa do governo federal que permite a renegociação de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, como os do Simples Nacional. O programa é destinado a dívidas de até R$ 20 mil e oferece condições: o desconto pode ser de até 100% sobre juros e multas, mas está limitado a 70% do valor total de cada inscrição em dívida. Além disso, o saldo restante pode ser parcelado em até 145 meses. A adesão deve ser feita diretamente no portal Regularize (www.regularize.pgfn.gov.br).

5 dicas para manter as contas do MEI em dia

Adotar práticas de gestão financeira pode transformar o seu negócio e garantir que as contas fiquem sempre no azul. A disciplina evita surpresas desagradáveis e constrói uma base para o futuro. Confira cinco orientações essenciais:

Separe as finanças pessoais e da empresa: este é o primeiro e mais importante passo. Ter uma conta bancária exclusiva para o negócio evita que gastos pessoais se misturem com as despesas da empresa. Essa separação simplifica o controle do fluxo de caixa, facilita a declaração de impostos e mostra o lucro real do seu trabalho. Controle o fluxo de caixa de perto: anote tudo o que entra e sai do caixa da sua empresa, diariamente. Use uma planilha ou um aplicativo de gestão para registrar vendas, pagamentos a fornecedores e outras despesas. Esse controle permite saber exatamente para onde o dinheiro está indo e ajuda a tomar decisões mais seguras. Crie uma reserva de emergência: imprevistos acontecem, como um equipamento que quebra ou um mês de vendas mais fracas. Guarde uma pequena parte do faturamento todos os meses para criar um fundo de emergência. Ter esse dinheiro reservado impede que você precise recorrer a empréstimos com juros altos em momentos de aperto. Entenda seus custos fixos e variáveis: custos fixos são aqueles que não mudam, como aluguel ou a mensalidade da internet. Já os custos variáveis mudam conforme sua produção ou venda, como a compra de matéria-prima. Conhecer esses números é vital para calcular o preço certo do seu produto ou serviço e garantir uma boa margem de lucro. Pague o DAS-MEI sempre em dia: o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) unifica os impostos do microempreendedor individual. Pagar esse boleto em dia é obrigatório para manter o CNPJ regularizado, garantir benefícios previdenciários e evitar a cobrança de multas e juros que podem virar uma grande dívida. Vale lembrar que os valores do DAS podem variar anualmente conforme a atividade exercida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria