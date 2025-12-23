Assine
overlay
Início Trends
Economia

DAS em atraso? Saiba como parcelar a dívida do MEI e ficar em dia

É possível negociar os débitos do Simples Nacional e evitar o cancelamento do seu CNPJ; confira o passo a passo para solicitar o parcelamento

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
23/12/2025 16:56

compartilhe

SIGA
x
DAS em atraso? Saiba como parcelar a dívida do MEI e ficar em dia
MEIs podem parcelar dívidas do Simples Nacional de forma online, utilizando plataformas digitais para regularizar sua situação fiscal. crédito: Karola G/ Pexels

Microempreendedores individuais (MEIs) com débitos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) podem regularizar a situação de forma totalmente online. A Receita Federal permite o parcelamento da dívida, uma solução que evita o risco de cancelamento do CNPJ e a perda de benefícios previdenciários importantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Manter as obrigações em dia é fundamental para o MEI. O acúmulo de débitos pode levar à exclusão do Simples Nacional e do Simei, além de impedir o acesso a auxílios como aposentadoria por idade, auxílio-doença e licença-maternidade. A dívida também é inscrita na Dívida Ativa da União, o que pode gerar cobrança judicial.

Leia Mais

O processo de negociação é simples e realizado diretamente no portal oficial do governo. Qualquer valor em aberto, referente a todos os anos anteriores, pode ser incluído no acordo, desde que a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-Simei) dos respectivos períodos tenha sido entregue. A regularização permite que o empreendedor mantenha seu negócio ativo e seguro.

Passo a passo para parcelar débitos do MEI

Para solicitar o parcelamento, o microempreendedor precisa seguir algumas etapas simples no sistema da Receita Federal. O processo é rápido e a confirmação do acordo depende apenas do pagamento da primeira parcela.

Confira como fazer:

  1. Acesse o Portal do Simples Nacional e no menu “Serviços com Controle de Acesso” clique na opção Simei Serviços. Você também pode buscar diretamente por "parcelamento MEI" no site da Receita Federal.

  2. Na tela seguinte, selecione a opção Parcelamento – Microempreendedor Individual.

  3. Para acessar, será necessário usar um código de acesso ou fazer login com a sua conta gov.br.

  4. Após o login, o sistema mostrará os débitos disponíveis para negociação. Basta selecionar a dívida que deseja parcelar e confirmar a operação.

  5. Ao final, emita o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) referente à primeira parcela e faça o pagamento até a data de vencimento.

Condições do parcelamento

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 50. O sistema permite que o empreendedor escolha o número de parcelas, que pode chegar a um máximo de 60 meses, dependendo do valor total do débito consolidado.

Para que o acordo seja validado, é indispensável pagar a primeira parcela até a data de vencimento. Caso o pagamento não ocorra, o pedido de parcelamento é automaticamente cancelado e a dívida volta a ficar em aberto.

É importante lembrar que o acordo cobre apenas os débitos vencidos. O DAS do mês corrente deve ser emitido e pago separadamente, dentro do prazo, para não gerar novas dívidas e comprometer a negociação já realizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

mei microempreendedor-individual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay