Guia MEI: 5 formas de organizar suas finanças de vez

Para o Microempreendedor Individual (MEI), misturar o dinheiro da empresa com as contas pessoais é um dos erros mais comuns. Manter as finanças em ordem exige um controle de tudo o que entra e sai, evitando problemas com a Receita Federal e garantindo um negócio mais organizado.

Por meio da tecnologia, com ferramentas simples e muitas vezes gratuitas, é possível automatizar o controle do fluxo de caixa, monitorar pagamentos e nunca mais esquecer um prazo importante. Organizar as finanças é o que permite entender se seu negócio está realmente dando lucro.

Veja cinco planilhas e aplicativos que podem transformar a gestão financeira do seu MEI.

Ferramentas para organizar as finanças do MEI

Planilha de fluxo de caixa: uma planilha simples no Google Sheets ou Excel é o primeiro passo para registrar todas as entradas e saídas. Anote vendas e despesas, por menores que sejam, para ter uma visão da movimentação financeira, e identificar onde cortar gastos. Além de facilitar o preenchimento da sua declaração anual (DASN-SIMEI) .

Aplicativos de gestão financeira: para quem busca mais praticidade, apps como Organizze, Mobills ou as próprias contas digitais PJ automatizam boa parte do processo. Eles se conectam à sua conta, categorizam despesas e geram relatórios.

Emissor de notas fiscais: o MEI é obrigado a emitir nota fiscal ao vender ou prestar serviços para outras empresas (CNPJ). Para pessoas físicas (CPF), a emissão é facultativa. Use o sistema nacional e gratuito, acessível pelo portal gov.br ou pelo aplicativo NFS-e Mobile. Manter as emissões em dia é fundamental para operar de forma regular.

Planilha de controle de clientes e pagamentos: é essencial saber quem pagou e quem ainda está devendo. Uma planilha para controlar as vendas, com o nome do cliente, o serviço prestado, o valor e a data de pagamento, evita que você perca dinheiro com recebimentos esquecidos. Também ajuda a identificar clientes recorrentes e a entender seu ciclo de faturamento.

Agenda para lembretes de impostos: perder prazos gera multas. Use uma agenda com lembretes no celular ou outra ferramenta para criar alertas para suas duas obrigações principais, como o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), e a entrega da DASN-SIMEI (Declaração Anual), cujo prazo é 31 de maio de cada ano. Uma boa dica é cadastrar o DAS em débito automático.

