Veja o que fazer se tiver investimentos no Will Bank, que foi liquidado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem tem investimentos em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) no Will Bank, liquidado pelo Banco Central nesta quarta-feira (21), está coberto pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos) em até R$ 250 mil por investidor.



Para receber o ressarcimento, o investidor precisa se cadastrar na plataforma do fundo e solicitar o reembolso. Até a publicação desta reportagem, o aplicativo do fundo não permitia ainda o cadastro de investidores do Will.



Procurada, a assessoria do fundo não respondeu quando essa liberação deve acontecer.



O Will Bank tem R$ 6,508 bilhões em CDBs a pagar, segundo informações da autoridade monetária. Para efeitos de comparação, o valor a ser pago pelo FGC a investidores do Master ficou em mais de R$ 40 bilhões.



A instituição financeira fazia parte do conglomerado do Banco Master e já estava em Regime de Administração Especial Temporária decretado pelo BC desde novembro, quando o regulador liquidou o banco de Daniel Vorcaro.





TIRE SUAS DÚVIDAS



A autoridade monetária decidiu pela liquidação após a bandeira de cartão de crédito Mastercard executar uma dívida por meio de um contrato de alienação fiduciária, de acordo com anúncio feito na terça-feira (20). O Will havia deixado de pagar participantes do arranjo de pagamentos de cartão.



O Will Bank também tem R$ 1,3 bilhão em letras financeiras para pagar. Esses instrumentos, porém, não são garantidos pelo FGC, uma entidade privada sem fins lucrativos bancada por contribuições mensais do setor financeiro que visam à segurança do sistema de crédito no país.



O FGC se limita a ressarcir R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ em um período de quatros anos, caso a pessoa tenha investido em mais de uma instituição que teve as portas fechadas.



O fundo de garantia ainda precisa adicionar à sua plataforma a opção de pedir reembolso no caso Will Bank. Atualizações podem ser acompanhadas no aplicativo do FGC, disponível para download na App Store (para iPhones) ou na Play Store (para dispositivos Android). As pessoas jurídicas devem acompanhar o processo pelo site da instituição.



O procedimento de solicitação de indenização será o mesmo que ocorre com os investidores de Master, que teve início no último sábado (17).



Foram 60 dias entre a liquidação do Master, em 18 de novembro de 2025, e a liberação das garantias. Segundo pessoas a par do processo, o início do pagamento demorou mais que o usual dada a magnitude do caso.

O QUE É GARANTIDO PELO FGC?



O valor máximo coberto é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro e inclui:

- Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio

- Poupança

- Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, como CDB e RDB

- Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes a prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares

- LC (letra de câmbio)

- LH (letra hipotecária)

- LCI (letras de crédito imobiliário)

- LCA (letras de crédito do agronegócio)

- LCD (letras de crédito do desenvolvimento)

- Operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos, após 8 de março de 2012, por empresa ligada.

COMO SE CADASTRAR NO FGC?



1) Pessoas físicas devem baixar o aplicativo do FGC na Apple Store ou na Play Store. Já as pessoas jurídicas devem realizar o procedimento pelo site da instituição.

2) Faça o cadastro utilizando os dados do titular do investimento ou conta corrente. É necessário informar nome completo, CPF e data de nascimento e criar uma senha de acesso ao app. Em seguida, abra o email informado no cadastro para visualizar o código de verificação solicitado;



3) Após a validação, aparecerá a mensagem "Cadastro realizado!". Para acessar o aplicativo e suas funcionalidades, toque em "Fazer Login". Depois de logado, cadastre a conta em que deseja receber o dinheiro quando ele for liberado. Para isso, clique em "Meu perfil" e vá em "Contas bancárias";



4) Solicite o pagamento de garantia na página inicial do app clicando na instituição na qual tinha conta ou na qual investia;



5) Ao finalizar o cadastro, a pessoa física poderá visualizar o valor que irá receber;



6) Será necessário verificar a identidade via biometria (abrindo câmera do celular) e fazer a assinatura digital confirmando a solicitação do pagamento da garantia;



7) Em até 48 horas úteis o dinheiro será depositado na conta informada.

O QUE É O WILL BANK



Criado em 2017 e comprado pelo Master em 2024, o Will tinha cerca de 9 milhões de clientes no ano passado e contava com forte presença no Nordeste, nas classes C e D.



Segundo as informações disponibilizadas pelo BC a partir de dados enviados pelo Will Bank, a financeira devia R$ 14,2 bilhões em setembro e estava com o patrimônio líquido negativo em R$ 76 milhões.



No terceiro trimestre de 2025, o banco digital teve um lucro líquido de R$ 408,3 milhões.



Quando decretou a liquidação do Banco Master no dia 18 de novembro, o BC decidiu preservar o Will Bank devido ao interesse de investidores em adquirir o banco digital naquela época.