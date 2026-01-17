O papel do Banco Master que ninguém no Rioprevidência quer assinar
Receio de assumir responsabilidade por aplicações sob suspeita no Master mantém governo do RJ irregular junto ao Ministério da Previdência
compartilheSIGA
Em 20 de novembro, a coluna mostrou que o governo do Rio de Janeiro estava irregular junto ao Ministério da Previdência e, por isso, impedido de receber transferências voluntárias da União. Passados quase dois meses, o estado segue sem o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento exigido para firmar convênios, destravar repasses federais e contratar operações de crédito com garantia da União.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A origem do problema está no Rioprevidência. A autarquia que cuida da aposentadoria dos servidores estaduais deixou de validar documentos obrigatórios relacionados a aportes bilionários feitos nos últimos anos, entre eles investimentos em fundos e títulos ligados ao Banco Master.
A coluna apurou que, na autarquia estadual, o escândalo do Master tem sido apontado como o motivo para a demora em regularizar a situação e obter o CRP. O Rioprevidência investiu quase R$ 1 bilhão em Letras Financeiras do banco de Daniel Vorcaro entre 2023 e 2024.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Desde que o caso veio à tona, cresceu o receio de chancelar as aplicações, hoje sob suspeita. Por essa razão, assinar os documentos referendando o aporte bilionário no Master está fora de cogitação entre a diretoria da autarquia, ao menos por enquanto.