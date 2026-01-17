O papel do Banco Master que ninguém no Rioprevidência quer assinar

Em 20 de novembro, a coluna mostrou que o governo do Rio de Janeiro estava irregular junto ao Ministério da Previdência e, por isso, impedido de receber transferências voluntárias da União. Passados quase dois meses, o estado segue sem o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento exigido para firmar convênios, destravar repasses federais e contratar operações de crédito com garantia da União.

A origem do problema está no Rioprevidência. A autarquia que cuida da aposentadoria dos servidores estaduais deixou de validar documentos obrigatórios relacionados a aportes bilionários feitos nos últimos anos, entre eles investimentos em fundos e títulos ligados ao Banco Master.

A coluna apurou que, na autarquia estadual, o escândalo do Master tem sido apontado como o motivo para a demora em regularizar a situação e obter o CRP. O Rioprevidência investiu quase R$ 1 bilhão em Letras Financeiras do banco de Daniel Vorcaro entre 2023 e 2024.

Desde que o caso veio à tona, cresceu o receio de chancelar as aplicações, hoje sob suspeita. Por essa razão, assinar os documentos referendando o aporte bilionário no Master está fora de cogitação entre a diretoria da autarquia, ao menos por enquanto.