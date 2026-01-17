Assine
overlay
Início Economia

O papel do Banco Master que ninguém no Rioprevidência quer assinar

Receio de assumir responsabilidade por aplicações sob suspeita no Master mantém governo do RJ irregular junto ao Ministério da Previdência

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
17/01/2026 06:02

compartilhe

SIGA
x
O papel do Banco Master que ninguém no Rioprevidência quer assinar
O papel do Banco Master que ninguém no Rioprevidência quer assinar crédito: Platobr Economia

Em 20 de novembro, a coluna mostrou que o governo do Rio de Janeiro estava irregular junto ao Ministério da Previdência e, por isso, impedido de receber transferências voluntárias da União. Passados quase dois meses, o estado segue sem o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento exigido para firmar convênios, destravar repasses federais e contratar operações de crédito com garantia da União.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A origem do problema está no Rioprevidência. A autarquia que cuida da aposentadoria dos servidores estaduais deixou de validar documentos obrigatórios relacionados a aportes bilionários feitos nos últimos anos, entre eles investimentos em fundos e títulos ligados ao Banco Master.

A coluna apurou que, na autarquia estadual, o escândalo do Master tem sido apontado como o motivo para a demora em regularizar a situação e obter o CRP. O Rioprevidência investiu quase R$ 1 bilhão em Letras Financeiras do banco de Daniel Vorcaro entre 2023 e 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde que o caso veio à tona, cresceu o receio de chancelar as aplicações, hoje sob suspeita. Por essa razão, assinar os documentos referendando o aporte bilionário no Master está fora de cogitação entre a diretoria da autarquia, ao menos por enquanto.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay