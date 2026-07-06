Guia para Renegociação de dívidas do MEI: como regularizar seu CNPJ

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O governo federal oferece programas de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais (MEIs) que buscam regularizar sua situação fiscal. Trata-se de uma iniciativa de transação tributária da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), focada em débitos com a União, que oferece condições especiais para quitar pendências e limpar o nome do CNPJ.

O que é a renegociação de dívidas do MEI?

É um programa que permite a MEIs quitarem débitos inscritos na Dívida Ativa da União por meio de uma "transação tributária". Essa modalidade de acordo oferece benefícios como descontos sobre juros, multas e encargos, além de opções de parcelamento estendido, facilitando a regularização do empreendedor.

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Quem pode participar?

Podem participar do programa os microempreendedores individuais com dívidas tributárias já inscritas em Dívida Ativa da União e sob administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Dívidas com bancos, cartões de crédito ou fornecedores privados não entram nesta modalidade de negociação.

Quais dívidas podem ser renegociadas?

O programa abrange débitos de natureza tributária administrados pela PGFN. A principal dívida que pode ser negociada é a referente ao não pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI). Os benefícios e as condições podem variar conforme o valor da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte.

Condições oferecidas na renegociação

As condições para quitação dos débitos buscam facilitar a regularização do MEI. Embora os termos específicos possam variar de acordo com o edital vigente, as principais vantagens oferecidas pelo governo geralmente incluem:

Entrada facilitada: Pagamento de um percentual do valor total da dívida, que pode ser dividido em algumas parcelas.

Parcelamento do restante: O saldo devedor pode ser parcelado em um longo prazo, chegando a mais de 100 meses, a depender da modalidade.

Descontos: O programa pode oferecer descontos de até 100% sobre o valor de juros, multas e encargos legais, com o abatimento total limitado a uma porcentagem do valor da dívida.

Como aderir à renegociação?

A adesão ao programa é realizada de forma totalmente online, através do portal Regularize, da PGFN. O processo é simples e exige que o empreendedor tenha uma conta Gov.br, nos níveis prata ou ouro, para garantir a segurança da transação.

Passo a passo para fazer a adesão

Acesse o portal Regularize da PGFN e faça o login com sua conta Gov.br. Clique na opção “Negociar Dívida” e depois em “Acessar o SISPAR”. Na tela seguinte, vá em “Adesão” e, em seguida, selecione a opção “Transação”. O sistema mostrará as modalidades de renegociação disponíveis para o seu CNPJ. Simule as condições, escolha a melhor opção para o seu caso e confirme a adesão. Após a confirmação, emita o documento de arrecadação da primeira parcela para formalizar o acordo de pagamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.