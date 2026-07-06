Guia para Renegociação de dívidas do MEI: como regularizar seu CNPJ
Governo federal oferece programas para quitar débitos tributários com descontos e parcelamento; veja quem pode participar e como aderir online pelo portal Regularize
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O governo federal oferece programas de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais (MEIs) que buscam regularizar sua situação fiscal. Trata-se de uma iniciativa de transação tributária da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), focada em débitos com a União, que oferece condições especiais para quitar pendências e limpar o nome do CNPJ.
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O que é a renegociação de dívidas do MEI?
É um programa que permite a MEIs quitarem débitos inscritos na Dívida Ativa da União por meio de uma "transação tributária". Essa modalidade de acordo oferece benefícios como descontos sobre juros, multas e encargos, além de opções de parcelamento estendido, facilitando a regularização do empreendedor.
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Quem pode participar?
Podem participar do programa os microempreendedores individuais com dívidas tributárias já inscritas em Dívida Ativa da União e sob administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Dívidas com bancos, cartões de crédito ou fornecedores privados não entram nesta modalidade de negociação.
Quais dívidas podem ser renegociadas?
O programa abrange débitos de natureza tributária administrados pela PGFN. A principal dívida que pode ser negociada é a referente ao não pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI). Os benefícios e as condições podem variar conforme o valor da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte.
Condições oferecidas na renegociação
As condições para quitação dos débitos buscam facilitar a regularização do MEI. Embora os termos específicos possam variar de acordo com o edital vigente, as principais vantagens oferecidas pelo governo geralmente incluem:
Entrada facilitada: Pagamento de um percentual do valor total da dívida, que pode ser dividido em algumas parcelas.
Parcelamento do restante: O saldo devedor pode ser parcelado em um longo prazo, chegando a mais de 100 meses, a depender da modalidade.
Descontos: O programa pode oferecer descontos de até 100% sobre o valor de juros, multas e encargos legais, com o abatimento total limitado a uma porcentagem do valor da dívida.
Como aderir à renegociação?
A adesão ao programa é realizada de forma totalmente online, através do portal Regularize, da PGFN. O processo é simples e exige que o empreendedor tenha uma conta Gov.br, nos níveis prata ou ouro, para garantir a segurança da transação.
Passo a passo para fazer a adesão
Acesse o portal Regularize da PGFN e faça o login com sua conta Gov.br.
Clique na opção “Negociar Dívida” e depois em “Acessar o SISPAR”.
Na tela seguinte, vá em “Adesão” e, em seguida, selecione a opção “Transação”.
O sistema mostrará as modalidades de renegociação disponíveis para o seu CNPJ.
Simule as condições, escolha a melhor opção para o seu caso e confirme a adesão.
Após a confirmação, emita o documento de arrecadação da primeira parcela para formalizar o acordo de pagamento.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.