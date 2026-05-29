IRPF 2026: último dia; veja como consultar se você está na malha fina

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 encerra-se nesta sexta-feira (29/5) às 23h59. Contribuintes que não enviarem o documento a tempo estarão sujeitos a multa e podem ficar com o CPF irregular.

Com o prazo terminando, é fundamental agir rapidamente para acertar as contas com o Leão. Para quem já enviou, é o momento de verificar se há alguma pendência, enquanto para quem ainda não declarou, a ação precisa ser rápida para evitar as penalidades.

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Como consultar a situação da sua declaração

Para os contribuintes que já entregaram a declaração, é possível checar se o processamento apresentou alguma inconsistência. A consulta é feita pelo portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) da Receita Federal:

Acesse o portal e-CAC e faça o login com sua conta gov.br (nível prata ou ouro). No menu, selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Escolha o ano de exercício 2026 para visualizar o status. Na coluna “Situação”, verifique o status. “Em processamento” ou “Em fila de restituição” indicam normalidade. Se constar “Com pendências”, sua declaração caiu na malha fina.

Caiu na malha fina? Veja o que fazer

Se sua declaração foi retida, a boa notícia é que, ao identificar o problema antes de ser intimado pela Receita, você pode corrigi-lo sem pagar multa. O primeiro passo é identificar a inconsistência no próprio extrato do e-CAC e enviar uma declaração retificadora com as informações corretas.

Erros mais comuns que levam à malha fina:

Omissão de rendimentos (salários de outro emprego, aluguéis, pensões).

Informar despesas médicas com valores incorretos ou de serviços não dedutíveis.

Inconsistências nos dados de dependentes (CPF incorreto, inclusão em mais de uma declaração).

Valores de rendimentos ou deduções incompatíveis com os informados por terceiros (empresas, planos de saúde).

Multa por atraso ou por inconsistências

Quem perde o prazo de entrega de hoje fica sujeito à Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), com valor mínimo de R$ 165,74 e que pode chegar a 20% do imposto devido. Já a multa por cair na malha fina só é aplicada se o contribuinte for notificado oficialmente pela Receita antes de retificar os erros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata