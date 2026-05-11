Caiu na malha fina? Saiba quais os erros mais comuns e como resolver

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 se encerra em 29 de maio. Com ele, muitos brasileiros temem cair na malha fina por erros que poderiam ser evitados.

A consequência mais comum da malha fina é o atraso no recebimento da restituição. Em casos mais graves, ocorre a aplicação de multas pela Receita Federal. O processo, conhecido como malha fiscal, é uma verificação detalhada das declarações que apresentam inconsistências.

As divergências são identificadas pelo cruzamento de dados que o Fisco recebe de outras fontes, como empresas, instituições financeiras, cartórios e planos de saúde. Quando as informações fornecidas pelo contribuinte não batem com os registros de terceiros, a declaração é separada para uma análise mais aprofundada.

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Principais erros que levam à malha fina

Embora cada caso seja único, alguns equívocos são recorrentes e lideram o ranking de motivos que prendem as declarações na malha fiscal. Conhecê-los é o primeiro passo para evitar problemas.

Omissão de rendimentos: este é o campeão de ocorrências e inclui esquecer de declarar salários de um segundo emprego, aluguéis recebidos, pensões alimentícias ou ganhos como autônomo. Rendimentos de dependentes também devem ser informados.

Despesas médicas incorretas: informar valores de consultas ou exames que não correspondem aos recibos ou incluir gastos que não são dedutíveis, como por exemplo despesas com farmácia ou valores reembolsados pelo plano de saúde, são erros comuns. O CNPJ da clínica ou do profissional também precisa estar correto.

Informações de dependentes: declarar um mesmo dependente em mais de uma declaração, como um filho em comum de pais separados, ou incluir dependentes que não se enquadram nas regras da Receita é motivo frequente para a retenção.

Variação patrimonial incompatível: a evolução do patrimônio do contribuinte deve ser compatível com a renda declarada. Comprar um imóvel ou um carro de alto valor sem ter rendimentos que justifiquem a aquisição pode gerar questionamentos.

Uma forma de minimizar esses equívocos é utilizar a declaração pré-preenchida, disponibilizada pela própria Receita Federal. O modelo importa automaticamente diversas informações, reduzindo as chances de erros de digitação e omissões. Ainda que use o modelo, é necessário conferir as informações.

Como saber se você caiu na malha fina e o que fazer

A maneira mais simples de verificar a situação da sua declaração é por meio do portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) no site da Receita Federal. Na seção “Meu imposto de renda”, é possível consultar o extrato do processamento e identificar se há alguma pendência.

Caso encontre uma inconsistência, a solução é enviar uma declaração retificadora, o que pode ser feito a qualquer momento, mesmo após o prazo final de entrega, utilizando o mesmo programa da declaração original. No entanto, agir antes de receber uma notificação oficial do Fisco evita a aplicação de multas mais pesadas.

Se o contribuinte não corrigir o erro e for notificado pelo Fisco, a multa pode chegar a 20% sobre o valor não declarado, acrescida de juros. Portanto, a proatividade é a melhor estratégia para resolver o problema de forma mais simples e com menor custo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata