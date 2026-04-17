Malha fina do IR 2026: saiba como corrigir a declaração e receber

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 sem multa se encerra dia 29 de maio. Para aqueles que caíram na malha fina, a liberação do dinheiro depende da resolução de pendências com a Receita Federal, um procedimento simples e que pode ser feito totalmente on-line, garantindo o seu lugar na fila de pagamentos.

Cair na malha fiscal significa que a Receita Federal encontrou alguma inconsistência entre as informações que você declarou e os dados que ela recebeu de outras fontes, como empresas, bancos e planos de saúde. Isso não significa fraude, mas a declaração fica retida até que a pendência seja esclarecida.

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Para verificar qual é o problema, acesse o portal Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) com sua conta gov.br com nível de segurança Prata ou Ouro. No menu, busque pela opção 'Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)', selecione o ano-calendário 2026 e verifique o status da declaração. Se houver pendências, o sistema mostrará 'Com pendências', indicando que a declaração caiu na malha fina.

Erros comuns que levam à malha fina

A maioria das retenções ocorre por falhas simples que podem ser facilmente evitadas ou corrigidas. Conhecer as principais ajuda a identificar o problema rapidamente.

Omissão de rendimentos: esquecer de declarar salários de um segundo emprego, aluguéis recebidos ou rendimentos de investimentos é uma das causas mais frequentes.

Despesas médicas incorretas : os valores informados por você precisam bater exatamente com os declarados pelo hospital, clínica ou profissional de saúde.

Informações de dependentes: incluir um dependente que também entregou a própria declaração ou que não se enquadra nas regras gera um alerta imediato.

Erros de digitação: um simples número errado no CNPJ da fonte pagadora ou no valor de uma despesa pode travar todo o processo.

Como corrigir a declaração passo a passo

A solução para sair da malha fina é enviar uma declaração retificadora. Ela substitui completamente a declaração original e pode ser feita pelo mesmo programa ou aplicativo usado para o envio inicial ou diretamente pelo portal e-CAC, sem a necessidade de pagar multas, desde que a correção seja feita espontaneamente antes de eventual intimação da Receita Federal.

Primeiro, abra a declaração já enviada e localize a opção “Retificar Declaração”, onde o programa criará uma cópia idêntica, mas com o status de “em retificação”.

Em seguida, navegue até a ficha que contém o erro apontado pela Receita e faça o ajuste. Se você esqueceu um rendimento, por exemplo, basta ir até a ficha correspondente e adicionar a informação que faltava. Revise todos os outros dados para garantir que não há mais nenhum erro.

Por fim, clique em 'Finalizar Declaração'. Após o envio, a Receita Federal processará a nova versão. Se tudo estiver correto, sua declaração sairá da malha fina e você será incluído nos próximos lotes de restituição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.