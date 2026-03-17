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Declaração do Imposto de Renda 2026 começa segunda (23): veja erros comuns

Um pequeno deslize pode causar uma grande dor de cabeça com a Receita; veja a lista dos equívocos mais frequentes na declaração e saiba como evitá-los

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
17/03/2026 16:29 - atualizado em 17/03/2026 16:44

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Declaração do Imposto de Renda 2026 começa segunda: veja erros comuns
A atenção com a movimentação financeira é crucial na declaração do Imposto de Renda para evitar a malha fina e problemas com a Receita Federal crédito: Agência Brasil

O período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começa na próxima segunda-feira (23/3) e encerra em 29 de maio, e o prazo aumenta a preocupação de muitos contribuintes em não cair na malha fina.

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Um simples erro de digitação ou a omissão de uma informação pode resultar em multas e na necessidade de prestar esclarecimentos à Receita Federal, atrasando uma possível restituição.

O processo de preenchimento exige atenção aos detalhes, pois o sistema do Fisco realiza um cruzamento de dados cada vez mais sofisticado. Para evitar que a sua declaração seja retida, conhecer os equívocos mais comuns é o primeiro passo.

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Erros comuns que podem levar à malha fina

Omitir fontes de renda
Declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-base, como salários, aluguéis, pensões e trabalhos como autônomo é fundamental, já que a Receita Federal cruza informações de diversas fontes, como empresas e instituições financeiras, e qualquer divergência é facilmente identificada.

  • Informar despesas médicas incorretas
    Gastos com planos de saúde, médicos, dentistas e psicólogos são dedutíveis, mas precisam ser comprovados com recibos e notas fiscais que contenham o CPF ou CNPJ do prestador. Declarar valores que não podem ser comprovados é um atalho direto para a malha fina.

  • Erros com dependentes
    Incluir um dependente que não se enquadra nas regras ou esquecer de declarar os rendimentos dele, caso existam, são erros frequentes. Além do mais, uma pessoa não pode constar como dependente em duas declarações diferentes, como a de pais separados, por exemplo.

  • Erros de digitação
    Um número de CPF ou CNPJ errado, ou um valor com vírgula no lugar do ponto, pode invalidar a informação e gerar pendências, portanto, revise com calma todos os números antes de enviar a declaração para garantir que os dados estejam corretos.

  • Saldos de contas bancárias e investimentos
    É obrigatório informar os saldos de todas as suas contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em 31 de dezembro do ano anterior, mesmo que os valores sejam baixos. Os bancos enviam esses dados diretamente para a Receita, o que facilita a identificação de omissões.

Organize seus documentos com antecedência e evite a correria dos últimos dias do prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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