PIB de Minas Gerais cresce 1,2% no terceiro trimestre de 2024

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, que mede o conjunto da riqueza produzida no estado, registrou um aumento de 1,2% no terceiro trimestre de 2024 em comparação ao semestre anterior, atingindo R$ 272,3 bilhões em bens e serviços produzidos. O resultado supera o desempenho da economia nacional, que avançou 0,9% no mesmo período.

Segundo a instituição, R$ 18,9 bilhões vieram da agricultura, pecuária e produção florestal; R$ 71,5 bilhões foram gerados pela indústria; e os serviços responderam por R$ 149,5 bilhões.

Os dados foram divulgados pela Fundação João Pinheiro (FJP) e divulgados pelo Governo de Minas Gerais nesta terça-feira (17/12). De acordo com o levantamento, o bom desempenho do estado foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, que apresentou crescimento de 11,3% entre junho e setembro, na comparação com o segundo trimestre deste ano.

Segundo a FJP, a alta foi puxada por lavouras como as de cana-de-açúcar e de batata inglesa, ambas com projeções positivas de produção. A indústria mineira também teve papel relevante no resultado, com alta de 2,1%, enquanto o setor de serviços avançou 0,7%.

Para o fechamento do ano, a FJP projeta um crescimento de até 3,2% no cenário mais otimista. Em uma perspectiva menos favorável, o aumento deve ficar em 2,4%.

Em nota, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comemorou os resultados. "Esse é mais um resultado que comprova que Minas está no caminho certo para avançar. O setor produtivo tem confiança de investir no Estado porque sabe que o nosso governo tem responsabilidade fiscal, é transparente e trabalha em busca de desburocratizar a máquina estatal. Na prática, esses números significam mais emprego e renda para todos mineiros", comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Comparação com 2023

Os dados também apontam que a economia de Minas Gerais registrou expansão real de 4% no terceiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo desempenho da indústria, que cresceu 5,4%, superando a média nacional, de 3,6%.

O setor de serviços também apresentou alta, com avanço de 3,6% no período. Em contrapartida, a agropecuária registrou leve recuo de 0,6%.

"A indústria de transformação é o segmento que mais compra dos demais setores. Isso é um fator muito positivo para ativar a economia como um todo", destaca o pesquisador da Coordenação de Contas Regionais da Fundação João Pinheiro, Thiago Almeida.



Ainda segundo a FJP, a economia de Minas Gerais acumulou crescimento real de 2,8% nos três primeiros trimestres de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. No acumulado dos últimos 12 meses, de outubro de 2023 a setembro de 2024, o Produto Interno Bruto do estado também apresentou expansão, com alta de 2,7%.



Mais empregos

Minas Gerais gerou 207.363 novas vagas de emprego formal em 2024, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Desde 2019, o estado acumula a criação de mais de 940 mil postos de trabalho com carteira assinada, segundo o Governo de Minas.

A meta do governo estadual é alcançar a marca de 1 milhão de empregos formais em 2025. “O crescimento do PIB também é muito importante porque aumenta a arrecadação do Estado por meio de uma economia mais dinâmica, sem aumento de imposto. O resultado disso é mais recursos para investirmos em estradas, educação, saúde e segurança para melhorar os serviços prestados aos mineiros”, disse Zema.