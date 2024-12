A economia do Brasil cresceu 0,9% no período entre julho e setembro na comparação com o trimestre anterior, segundo os dados publicados nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).

O resultado indica um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) menor que o registrado no segundo trimestre, quando a alta foi de 1,4%.

