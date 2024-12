Feirão Limpa Nome fez 740 mil acordos em MG; mutirão vai até dia 20

Mais de 740 mil acordos foram realizados em Minas Gerais até o momento pelo Feirão Serasa Limpa Nome, que busca negociar dívidas com até 99% de descontos. Os interessados em negociar com empresas que participam do mutirão têm até esta sexta-feira (20/12) para realizar pelo aplicativo ou pelo site da Serasa.

A ação, iniciada em 28 de outubro, realizou 9,5 milhões de acordos em todo o Brasil, com mais de 5 milhões de consumidores, que somaram mais de R$ 24 bilhões em descontos. Os acordos foram feitos principalmente com empresas que compram dívidas, bancos e empresas de telecomunicações.

Os mineiros, em comparação com o evento de 2023, tiveram um aumento de 36%, quando 550 mil participaram.

“Os resultados recordes do mutirão devem se refletir no Mapa de Inadimplência do Brasil, que deve ser divulgado em breve”, acredita Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Para realizar as negociações os interessados podem acessar o site do Feirão Limpa Nome, ir no aplicativo do Serasa ou nas agências dos Correios em todo o Brasil.