Inadimplência em Minas Gerais cai pelo segundo mês consecutivo

O Serasa registrou queda na inadimplência no Brasil nos últimos dois meses. No período, em Minas Gerais 14 mil pessoas sanaram suas dívidas, em relação ao levantamento feito em julho. As quedas mais acentuadas foram em relação aos débitos de serviços, financeiras e contas básicas - água, luz e gás -, que registraram redução de até 14 pontos percentuais.

Os dados apontam que, no Brasil, os dados voltaram aos números que foram registrados em janeiro e fevereiro deste ano. Ao menos 200 mil pessoas saíram do cadastro de negativação.

“Desde abril percebemos uma tendência de queda no número de inadimplentes. (...) A redução alivia a pressão sobre o orçamento das famílias e sinaliza um cenário mais favorável para a economia, com mais pessoas conseguindo voltar a ter acesso ao crédito”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Os dados são frutos de, entre outras, uma queda no endividamento relacionado a Bancos e Cartões de créditos, com uma queda de 0,46 ponto percentual. Apenas o segmento de telecomunicação teve um aumento de 0,5 ponto percentual neste mês.

Entretanto, ainda existem 72,4 milhões de inadimplentes no Brasil. Para tentar equacionar as dívidas de boa parte das pessoas e diminuir ainda mais a quantidade de pessoas no cadastro, o Serasa está colocando 550 milhões de dívidas de mil empresas que ofereceram descontos pela plataforma Limpa Nome, seja site ou aplicativo. Assim, os consumidores podem fechar acordo e realizar pagamento por meio de Pix, sem precisar sair de casa.

Confira como negociar:

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.





2º Passo – Escolha a oferta:



Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.

3º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do débito:

Ao fechar o acordo, é hora de realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa?

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.