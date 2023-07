Filho gasta R$ 28 mil no cartão da mãe e tem reação curiosa com castigo

438

O menino tinha acesso ao aplicativo do banco da mãe para casos de emergência

Uma mãe foi a responsável por criar um novo meme da internet brasileira. O termo “Serasa kids” está em alta nesta terça-feira (18/7), por conta da travessura de um garoto que foi longe demais. O menino de 10 anos usou o cartão de crédito da mãe e fez R$ 28 mil em compras.

Ele, que tinha a senha do aplicativo do banco para o caso de alguma emergência, desativou a função que envia notificações quando ocorre uma transação. Em seguida, a criança fez cerca de 200 compras, em valores entre R$ 23,99 e R$ 1299 em jogos.

A mãe, ao descobrir o rombo, decidiu não pedir o ressarcimento do valor, por dar muito trabalho. Ela contou, em seu perfil do Twitter, que conversou com o filho e que o garoto vai pagar a dívida. “Acordamos que ele vai me devolver quando estiver trabalhando e lembro isso a ele todos os dias”, postou.

Mas o menino espera que a dívida seja esquecida – e a mãe também. “Hoje ele me perguntou com quantos anos um idoso começa a esquecer as coisas”, finalizou a mãe. O fato fez com que os internautas criassem a expressão Serasa Kids, meme que fez a mãe rir, já que ela adotou como nome no Twitter.

Mulher diz que filho espera que a mãe perca a memória para não ter que pagar dívida de R$ 28 mil

Porém, o que era para ser brincadeira a partir de uma história real, virou uma polêmica, já que muitas pessoas estão acusando a mãe de torturar o filho por esporte. “Toda compra online tem até 7 dias para cancelar. Mais fácil fazer terror psicológico com a criança que nem entendeu o que fez?”, acusou um perfil.

“Nossa, você é uma mãe muito perversa. E ainda tem coragem de contar que fica torturando psicologicamente uma criança de 10 anos todos os dias. Isso que vc deveria ter vergonha de contar. A responsabilidade pelo uso e transações no celular é do adulto e não da criança”, disse outro.

“Ele diz que se arrepende todos os dias, ele se culpa todos os dias e nunca mais recebeu uma unidade de presente por uma coisa que é sua culpa. Coitado, ele deve odiar aniversário/natal/dia das crianças, todo mundo ganhando coisa menos ele por culpa da mãe”, apontou mais um comentário.

Com a repercussão, a mulher acabou privando o perfil. Mas o Serasa Kids ainda está em alta e parece ter conquistado a web. “O termo ‘Serasa Kids’ é top 3 que já vi nesse site me encontro rindo toda vez que lembro”, riu um perfil.