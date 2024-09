Grande BH: preço da gasolina tem queda imperceptível para o consumidor

Os consumidores de Belo Horizonte tiveram uma leve redução nos preços da gasolina, mas a sensação de alívio pode ser imperceptível. Levantamento realizado pelo site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, analisou os preços de combustíveis em 198 postos entre os dias 18 e 22 de setembro de 2024.

Divulgada nesta segunda-feira (23/9), a pesquisa revelou que, embora os preços tenham caído, as variações entre os estabelecimentos da Grande BH continuam significativas.

Em comparação aos preços divulgados em agosto, a gasolina teve uma redução de 0,44%, ou 3 centavos por litro, passando de R$ 6,38 para R$ 6,35. Para Feliciano Abreu, do MercadoMineiro e comOferta, essa redução é quase imperceptível para o consumidor.

O etanol, por sua vez, apresentou um cenário semelhante. Comparando com o preço médio de agosto, o etanol teve uma leve queda de 0,40%, ou 2 centavos, passando de R$ 4,51 para R$ 4,49. Contudo, conforme destaca Abreu, de janeiro a setembro de 2024, o preço do etanol subiu 32,90%, passando do preço médio de R$ 3,38 para R$ 4,49.

O diesel também teve uma leve redução no preço médio, passando de R$ 5,93 para R$ 5,91, com uma redução de 0,29%.

O preço médio do barril de petróleo (Brent) também caiu, passando de US$ 76,05 para US$ 73,69, apresentando uma diminuição do preço médio em 3,10%. Abreu destaca que, apesar da redução do etanol nas usinas e da queda no preço do barril de petróleo, esses benefícios ainda não se refletem nas bombas. Isso porque o etanol representa 71% do valor da gasolina, e, considerando um consumo estimado de 8,5 km por litro de etanol e 11,5 km por litro de gasolina, o custo por quilômetro rodado é quase equivalente: R$ 0,55 para a gasolina e R$ 0,53 para o etanol.

Variações entre os postos

De acordo com a pesquisa, o menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 5,96, enquanto o maior chegou a R$ 6,69, resultando em uma variação de 12,25%. O etanol também conta com uma variação considerável, sendo registrado com o menor preço a R$ 3,99 e o maior a R$ 4,99, apresentando uma diferença de preço de 25%.

A pesquisa completa pode ser acessada no site do MercadoMineiro.