Itaminas vai investir R$ 1,5 bilhão para produzir minério mais sustentável

A mineradora Itaminas anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão para modernização da sua operação em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que compreende a ampliação do volume de produção, além do aperfeiçoamento do processamento para obter um minério de ferro de alta qualidade, o que também vai resultar na descarbonização da indústria siderúrgica.

As mudanças foram impulsionadas a partir da aquisição da Itaminas por um grupo de empresários mineiros, em julho. Essa nova gestão, apresentada no evento, vem sendo tratada como uma fase transformadora da empresa. Um dos pilares centrais desses plano é a descarbonização do processo produtivo.

A principal estratégia para reduzir a emissão de carbono na produção de aço é a obtenção de um minério de ferro com alta concentração de ferro. A ideia é aumentar esse teor de 62,5% para 67%, o que posiciona a Itaminas como fornecedora estratégica para os mercados europeu e asiático, que têm metas ambiciosas de neutralização de carbono.

Serão feitos investimentos em processos como moagem (a quebra do minério na menor partícula possível), espiral (que faz a separação magnética) e flotação (outro método de separação), produzindo um minério com menos impurezas para ser usado em alto-fornos de redução direta, associados à descarbonização.

A totalidade do investimento está programada até 2033, mas a empresa tem planos de adiantar esse cronograma para 2030. O aporte inicial, na ordem de R$ 150 milhões, foi feito com recursos próprios, aplicado para a inaugurar um segundo processo de britagem. Agora a Itaminas trabalha na captação de recursos para financiar as próximas etapas, algo entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões, para os próximos dois ou três anos. Em 2025, a expectativa é executar R$ 350 milhões, do total de R$ 1,5 bilhão. A partir de 2027, a empresa planeja fazer novas captações.

Além dos novos gestores da Itaminas, anúncio do investimento contou com diversas autoridades, como o governador Romeu Zema Leandro Couri/EM/D.A Press

Foco na exportação

Já o aumento da produção vai saltar de 6,5 milhões de toneladas por ano para 15,5 milhões, sendo que a Itaminas já tem licença ambiental para produzir esse montante. A ideia é que, ao fim dos investimentos, 70% da produção da Itaminas sejam desse minério com maior concentração de ferro.

Esse teor é estratégico já que, atualmente, apenas 8% da produção mundial de minério de ferro alcançam essa concentração. De acordo com Rodrigo Medrado Géo, vice-presidente de Finanças da Itaminas, em 2050 haverá uma lacuna de 200 milhões de toneladas entre a demanda e a produção do produto.

Hoje, o preço do minério com alta concentração de ferro é 15% maior quando comparado ao minério padrão. “A produção do aço verde é uma demanda mundial. A Europa já está taxando as siderúrgicas que não produzem essa variação do produto”, explicou Thiago Toscano, presidente da Itaminas.

Novo terminal logístico

Outra ação que marca a nova fase da Itaminas será a construção de um o novo terminal logístico ferroviário, conectado à linha da MRS, que terá capacidade para escoar até 20 milhões de toneladas de minério por ano. A ideia também é trazer o terminal mais para dentro da mina para que a população seja menos afetada. A previsão é que esse investimento fique pronto até o fim de 2029, se tornando um hub logístico para a região e oferecendo infraestrutura para outras mineradoras.

O terminal ferroviário atual, com capacidade de 10 milhões de toneladas por ano, vai continuar escoando minério até 2029. Depois desse ano, a empresa estuda transformá-lo em um terminal de cargas secas, que não afeta a comunidade com poeira e outros resíduos.

“A nova gestão da Itaminas chega com o propósito de alinhar avanço tecnológico e responsabilidade ambiental. Nosso objetivo é contribuir diretamente para as metas globais de descarbonização, produzindo minério de ferro de altíssima qualidade, essencial para siderúrgicas comprometidas com a sustentabilidade”, destaca Thiago Toscano, atual presidente da Itaminas. O novo corpo diretivo ainda conta com Argeu de Lima Géo Filho, vice-presidente de Operações, e Rodrigo Medrado Géo, vice-presidente de Finanças.

Ações sociais



No evento ainda foi apresentado o Programa de Integridade, gerido pelo setor de Compliance da Itaminas, que tem a missão de promover a ética e a conformidade em toda a organização, garantindo que os colaboradores atuem de acordo com as normas legais e os padrões éticos estabelecidos.

Para reforçar o compromisso com a comunidade local, a Itaminas vai destinar mais R$ 9 milhões para ampliar as áreas públicas e implantar novos equipamentos no Parque Cachoeira de Sarzedo, construído pela própria empresa, que agora vai assumir a gestão e os custos do aparelho, antes a cargo da Prefeitura de Sarzedo. Outros R$ 7,8 milhões serão aplicados na manutenção e conservação do espaço.

A Itaminas é a décima maior empresa produtora de minério de ferro no Brasil. A mineradora gera mais de 700 empregos diretos e quase 2.000 indiretos, sendo que 85% dos funcionários residem em Sarzedo.

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, esteve no lançamento do projeto e disse que o estado quer o que a Itaminas está propondo, uma mineração com responsabilidade. “Quem poluir, quem não tiver responsabilidade, vai pagar caro”, afirmou, em alusão aos acordos bilionários de indenização aplicados sobre a Vale, após o rompimento da barragem de Brumadinho.

Já o novo procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Morais Filho, reforçou que o Ministério Público será parceiro do empreendedorismo com responsabilidade. Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, afirmou que o estado está se tornando referência para transição energética ao produzir elementos como o lítio e o nióbio, sendo que o minério de ferro também passa a fazer parte desse portfólio.