Responsável por fornecer energia elétrica para 96% do Estado de Minas Gerais, a Cemig realiza mais de 9 milhões de leituras de medidores por mês. Entretanto, a companhia registra, mensalmente, cerca de 80 mil impedimentos de leituras, o que representa quase 1% do total realizado.

Segundo a empresa, mais de 80% desses impedimentos acontecem em função de imóvel fechado. Outro grande impeditivo para os leituristas é a presença de cães soltos na residência. A Cemig estima que, mensalmente, quase 600 medições deixam de ser realizadas por esse motivo.

Em caso de falha na tentativa da leitura, independente do motivo, a fatura é calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses. Dessa forma, o cliente pode pagar um valor maior ou menor do que o consumo real registrado naquele mês, valor este que será compensado na fatura do mês seguinte.

“Em caso de três impedimentos consecutivos de acesso ao medidor, a unidade consumidora também estará sujeita ao desligamento da energia, conforme a normativa da Aneel”, destaca a gerente de Leitura da Cemig, Amanda Mascarenhas.

Para evitar a cobrança pela média e até um possível desligamento, também é possível que o próprio cliente informe à Cemig a leitura do seu medidor. A leitura pode ser informada por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela companhia, como o aplicativo Cemig Atende, a agência virtual Cemig Atende Web, SMS, Telegram e WhatsApp. Posteriormente, a conferência do medidor será realizada por um leiturista.

Além da importância da colaboração dos consumidores para a realização de uma leitura precisa, a Cemig também destaca a atenção pela segurança. Todos os profissionais que representam a companhia utilizam crachá de identificação e uniforme, enquanto os veículos utilizados nas vistorias, inspeções ou manutenções possuem o adesivo "A serviço da Cemig".

“Em casos onde haja a necessidade de o leiturista entrar na residência ou estabelecimento comercial, a Cemig destaca que os profissionais são capacitados, treinados e autorizados para fazer a leitura no medidor. O leiturista deve estar uniformizado, com crachá, smartphone e a impressora para fazer o envio ou a impressão da fatura por e-mail”, destaca Mascarenhas.