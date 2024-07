Empresas brasileiras de Tecnologia Fiscal anunciam união

Em uma movimentação para consolidar liderança no setor de soluções fiscais e tributárias, a TecnoSpeed anuncia a aquisição da Decision IT S.A., uma empresa com 25 anos de experiência em soluções tecnológicas para obrigações fiscais e contábeis. A transação, cujo valor não foi divulgado, representa um marco para o mercado de tecnologia fiscal brasileiro, assim como para ambas as empresas. O Grupo TecnoSpeed foi assessorado pelo escritório Roveda & Marcelino Sociedade de Advogados (RMSA), de Curitiba (PR), no processo de aquisição.

A Decision IT S.A. atende negócios de grande porte com soluções que reduzem custos e garantem segurança fiscal. O principal produto da empresa, uma solução para o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) com alto nível de maturidade, vem para complementar o portfólio da TecnoSpeed, que agora conta com operação fiscal e tributária completa.

A aquisição é um passo importante do Grupo TecnoSpeed no segmento de grandes empresas, o mercado enterprise. A Decision IT traz uma carteira de clientes de grande porte, que possuem operações complexas e são atendidos com soluções customizadas. Dessa forma, oferece uma excelente oportunidade para outros produtos da TecnoSpeed, um cenário sobre o qual Erike Almeida, CEO do grupo, demonstra otimismo: “Acreditamos que esta união traz benefícios significativos para os clientes, colaboradores e parceiros das duas empresas. O Grupo TecnoSpeed ganha novos produtos no portfólio, além de uma equipe com conhecimento e experiência em atender o mercado Enterprise. Para a Decision IT, o movimento também significa a ampliação do portfólio, além de um apoio para expansão de mercado.”, afirma Erike Almeida, CEO do Grupo TecnoSpeed.

Crescimento e expansão no mercado de tecnologias fiscais

Na prática, a Decision IT S.A. continuará atuando de forma independente, mas contará com suporte e recursos do Grupo TecnoSpeed para ampliar o mercado de atuação. Com a nova configuração, Jeancarlo Felber, colaborador de longa data da empresa, assumirá a posição de Diretor Executivo, trazendo a experiência necessária para garantir uma integração bem-sucedida e harmoniosa. Antes Diretor Presidente, Rogério Negruni assumirá como Diretor Comercial e fala sobre o novo momento: "Estamos extremamente entusiasmados com a integração da Decision IT ao Grupo TecnoSpeed. As culturas de ambas as empresas são muito alinhadas, e estamos confiantes de que, juntos, estaremos preparados para liderar e inovar no cenário fiscal e tributário brasileiro.”.

O conhecimento especializado do time da Decision IT vem para fortalecer o posicionamento da TecnoSpeed na área de documentos fiscais eletrônicos. A nova equipe ainda chega em um momento estratégico para enfrentar a janela de mudanças decorrentes da Reforma Tributária brasileira.

Com um contexto tributário e fiscal notoriamente desafiador no Brasil, a união entre as duas empresas potencializa a capacidade de inovação e a eficiência operacional. Isso abre espaço para o desenvolvimento de novas soluções para o mercado fiscal, que tem alta complexidade. Dessa forma, o movimento representa não apenas uma oportunidade para as duas empresas, mas também uma possibilidade de evolução para diversos players do mercado de tecnologias fiscais.

Sobre o Grupo TecnoSpeed

Com 18 anos de atuação no mercado, o Grupo TecnoSpeed atende mais de 2,5 mil software houses brasileiras com soluções fiscais - uma fatia de quase 25% do mercado de empresas de software, impactando mais de 600 mil estabelecimentos no país. Nos últimos quatro anos, o grupo registrou um crescimento médio anual de 27%, figurando no ranking das empresas que mais crescem nas Américas do Financial Times por dois anos consecutivos.

Com a aquisição da Decision IT, o Grupo TecnoSpeed reafirma o compromisso em oferecer soluções tecnológicas avançadas, alinhadas às necessidades do mercado, ficando apta a ajudar clientes de todos os portes e segmentos com soluções fiscais e tributárias.

Website: https://tspd.dev/tecnospeed-decisionit