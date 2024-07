Todo belo-horizontino sabe que em cada esquina da cidade tem uma Araújo, são tantas lojas que até mesmo o presidente da empresa perdeu a conta.





O empresário Modesto Araújo Neto, membro da 3ª geração à frente do grupo Drogaria Araujo, disse em entrevista ao EM Minas que não sabe nem dizer em números exatos quantas lojas da rede existem em Belo Horizonte. “Acredito que hoje estamos em cerca de 61 municípios, mas em Belo Horizonte eu não sei quantas, perdi a conta. Você sabe o total de lojas, mas não sabe onde”, ele comenta.





Com os 118 anos da Araújo, Modesto fez uma retrospectiva da história da empresa desde a implantação da primeira unidade 24 horas, em 1993. “Ele (avô de Modesto) dormia no fundo da loja e colocou uma campainha na cabeceira dele. Se você precisasse de um remédio na época era só tocar a campainha que ele acordava e manipulava. A farmácia 24 horas nasceu com ele, em 1906”, conta.

Hoje, o grupo possui lojas espalhadas nas muitas esquinas das cidades de Minas Gerais. “Quando eu entrei na Araujo nós tínhamos oito lojas e, hoje, já temos 340”, ele conta.





Araujo em cada esquina?





Que tem Araujo em toda esquina todo mundo sabe, mas por que em esquinas? Modesto explica que percebeu, em uma visita aos Estados Unidos, que todas as drogarias do país ficavam em esquinas, “então a gente passou a trabalhar só com elas. Mas quando se tem um ponto muito bom no meio do quarteirão a gente pega também”.

As lojas só existem em Minas. Mesmo assim, ao ser perguntado sobre a abertura de outras em estados diferentes, o presidente disse que não é prioridade tanto quanto em outras cidades mineiras.





“Nós temos muitos municípios (em Minas Gerais) para ir, muitas cidades para abrir, cidades boas. Então, eu acho que primeiro devemos resolver esse problema para depois partir para outros estados”, confirmou.

