A ansiedade é cada vez mais comum em ambientes profissionais que exigem alta produtividade, cumprimento de prazos rigorosos e constante adaptação a mudanças. Em níveis moderados, ela pode ser benéfica, aumentando a atenção e a capacidade de reação diante de desafios.

No entanto, quando não gerenciada adequadamente, pode impactar significativamente a saúde mental e física, além de reduzir a eficiência e a satisfação no trabalho. “Há situações em que é comum se sentir ansioso ou nervoso. Mas, quando esse sentimento começa a controlar o dia a dia e causar problemas ao bem-estar emocional e físico, é hora de procurar ajuda especializada”, explica o psicólogo André Carneiro, especialista em Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC).

Pensando nisso, separamos 4 dicas que podem ajudar a lidar com essa questão. Confira!



1. Mindfulness



Praticar mindfulness promove um estado de calma e foco no presente, o que ajuda no dia a dia profissional. A atividade é composta tanto por exercícios simples quanto mais complexos. “Pode ser desde o simples ato de parar e escutar todos os barulhos à sua volta, sentir seu corpo na cadeira ou seus pés no chão, perceber cheiros, até mesmo técnicas mais rebuscadas de meditação, dentre outras. As diversas técnicas são utilizadas como recurso em terapias médicas, psiquiátricas e psicológicas”, explica Rafaela Generoso, coach de prosperidade e riqueza.

2. Organização e planejamento



Manter-se organizado e planejar as tarefas pode diminuir a sensação de estar sobrecarregado. Utilizar ferramentas de gerenciamento de tempo, como listas de tarefas e calendários, ajuda a visualizar e priorizar as atividades diárias. Estabelecer metas realistas e dividir grandes projetos em etapas menores e mais manejáveis também auxilia no alívio da ansiedade relacionada ao trabalho.

Narcisistas ficam mais generosos com a idade, revela estudo

Como investigar as causas da infertilidade?

Skincare infantil: cuidados por conta própria podem gerar manchas

3. Pausas regulares



Fazer pausas regulares ao longo do dia é essencial para evitar o esgotamento e a ansiedade. Levantar-se, alongar-se ou dar uma curta caminhada pode revitalizar a mente e o corpo. Além disso, intervalos programados ajudam a manter a produtividade e a clareza mental, permitindo que se retorne às tarefas com mais foco e energia.

“Nas empresas, devem existir momentos que sirvam para diminuir a tensão, por isso você tem seu horário de almoço e pausa para o café. Sem esses momentos de folga, as pessoas começam a produzir menos. Aproveite esses espaços para fazer alguns exercícios de relaxamento ou jogar conversa fora com os colegas de trabalho”, acrescenta o psicólogo César A. S. Borella.

4. Busca por apoio



Conversar com colegas de trabalho, amigos ou familiares sobre os desafios enfrentados pode proporcionar alívio emocional e novas perspectivas. Além disso, é importante buscar orientação psicológica.

“Somente o profissional especializado poderá compreender os gatilhos que levam às crises de ansiedade e trabalhar para existirem menos impactos negativos possíveis na vida e no cotidiano de alguém”, ressalta o psicólogo André Carneiro.