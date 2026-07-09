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Drinks para casais: cinco receitas inspiradas em clássicos do rock

Homenagem a Bonnie Tyler combina coquetéis artesanais com melodias atemporais; aprenda a preparar bebidas que surpreendem no paladar

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/07/2026 15:25

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Drinks para casais: cinco receitas inspiradas em clássicos do rock
Desfrute de coquetéis únicos, criados para harmonizar com sua playlist romântica e celebrar o amor. crédito: Aram Diseño de Pexels

A trilha sonora certa tem o poder de transformar qualquer momento a dois. Clássicos como "Total Eclipse of the Heart", canção icônica eternizada pela voz de Bonnie Tyler que faleceu nesta quarta-feira (08/07), seguem criando a atmosfera ideal para uma noite especial. Para completar o clima, que tal preparar em casa coquetéis inspirados nesses e em outros grandes sucessos? A combinação de sabores e aromas pode ser tão marcante quanto a própria melodia.

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Preparar bebidas em casa é mais simples do que parece e adiciona um toque pessoal ao encontro. Com ingredientes fáceis de encontrar, você pode criar drinks que surpreendem no paladar e na apresentação. Confira cinco receitas para harmonizar com sua playlist romântica e brindar ao amor.

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1. Drink Total Eclipse

Inspirado na intensidade da canção eternizada por Bonnie Tyler (1951-2026), este coquetel tem um visual escuro e um sabor complexo, que mistura o doce e o cítrico de forma dramática, uma verdadeira homenagem à potência vocal da cantora galesa.

Ingredientes

  • 50 ml de gin

  • 25 ml de suco de limão siciliano fresco

  • 15 ml de xarope de açúcar

  • 15 ml de licor de cassis ou amora

  • Amoras frescas para decorar

Modo de preparo

  1. Em uma coqueteleira com gelo, adicione o gin, o suco de limão e o xarope de açúcar.

  2. Agite bem por cerca de 15 segundos, até gelar.

  3. Coe a mistura para um copo baixo com gelo novo.

  4. Despeje lentamente o licor de cassis por cima para que ele desça e crie um efeito degradê.

  5. Decore com amoras frescas em um palito.

2. Coquetel Perfect Kiss

Uma bebida delicada e adocicada, como a música "Perfect" de Ed Sheeran. É um drink leve, refrescante e ideal para quem prefere sabores mais suaves e florais.

Ingredientes

  • 100 ml de espumante rosé brut

  • 30 ml de licor de flor de sabugueiro (elderflower)

  • Dois morangos fatiados

  • Água com gás para completar

Modo de preparo

  1. Em uma taça de vinho, adicione os morangos fatiados e o licor.

  2. Acrescente o espumante rosé com cuidado.

  3. Complete a taça com um toque de água com gás para mais refrescância.

  4. Misture suavemente com uma colher antes de servir.

3. Drink Shallow Now

Este coquetel captura a dualidade da canção "Shallow", de Lady Gaga e Bradley Cooper, do filme "Nasce uma Estrela" (2018). É um drink com um toque agridoce, que começa leve mas revela camadas de sabor, representando a profundidade da letra.Ingredientes

  • 50 ml de Aperol

  • 75 ml de espumante prosecco

  • 25 ml de água com gás

  • Uma fatia de laranja bahia

Modo de preparo

  1. Encha uma taça de vinho com bastante gelo.

  2. Adicione o Aperol e, em seguida, o prosecco.

  3. Complete com a água com gás.

  4. Decore com a fatia de laranja dentro da taça.

4. Coquetel My Way

Um clássico atemporal, assim como a voz de Frank Sinatra. Este drink é forte, sofisticado e para quem aprecia sabores marcantes. Uma variação do famoso Old Fashioned.Ingredientes

  • 60 ml de uísque bourbon ou de centeio

  • Um cubo de açúcar

  • Duas gotas de angostura bitter

  • Uma casca de laranja para decorar

Modo de preparo

  1. Coloque o cubo de açúcar em um copo baixo e adicione as gotas de angostura.

  2. Macere o cubo até dissolver.

  3. Adicione uma pedra de gelo grande e despeje o uísque.

  4. Mexa lentamente até o copo gelar.

  5. Torça a casca de laranja sobre o copo para liberar os óleos essenciais e coloque-a dentro do drink.

5. Drink Something Stupid

Divertido e um pouco ousado, como o dueto clássico de Frank Sinatra e Nancy Sinatra (1967). Com uma cor vibrante e sabor frutado, este coquetel é perfeito para quebrar o gelo e iniciar a noite com leveza.Ingredientes

  • 50 ml de vodca

  • 25 ml de licor de laranja (Cointreau ou similar)

  • 25 ml de suco de cranberry

  • 15 ml de suco de limão fresco

Modo de preparo

  1. Gele uma taça de martini ou coupé previamente.

  2. Em uma coqueteleira cheia de gelo, adicione todos os ingredientes.

  3. Agite vigorosamente por cerca de 20 segundos.

  4. Coe a mistura para a taça gelada, sem o gelo da coqueteleira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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