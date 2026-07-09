Drinks para casais: cinco receitas inspiradas em clássicos do rock

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A trilha sonora certa tem o poder de transformar qualquer momento a dois. Clássicos como "Total Eclipse of the Heart", canção icônica eternizada pela voz de Bonnie Tyler que faleceu nesta quarta-feira (08/07), seguem criando a atmosfera ideal para uma noite especial. Para completar o clima, que tal preparar em casa coquetéis inspirados nesses e em outros grandes sucessos? A combinação de sabores e aromas pode ser tão marcante quanto a própria melodia.

Preparar bebidas em casa é mais simples do que parece e adiciona um toque pessoal ao encontro. Com ingredientes fáceis de encontrar, você pode criar drinks que surpreendem no paladar e na apresentação. Confira cinco receitas para harmonizar com sua playlist romântica e brindar ao amor.

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1. Drink Total Eclipse

Inspirado na intensidade da canção eternizada por Bonnie Tyler (1951-2026), este coquetel tem um visual escuro e um sabor complexo, que mistura o doce e o cítrico de forma dramática, uma verdadeira homenagem à potência vocal da cantora galesa.

Ingredientes

50 ml de gin

25 ml de suco de limão siciliano fresco

15 ml de xarope de açúcar

15 ml de licor de cassis ou amora

Amoras frescas para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira com gelo, adicione o gin, o suco de limão e o xarope de açúcar. Agite bem por cerca de 15 segundos, até gelar. Coe a mistura para um copo baixo com gelo novo. Despeje lentamente o licor de cassis por cima para que ele desça e crie um efeito degradê. Decore com amoras frescas em um palito.

2. Coquetel Perfect Kiss

Uma bebida delicada e adocicada, como a música "Perfect" de Ed Sheeran. É um drink leve, refrescante e ideal para quem prefere sabores mais suaves e florais.

Ingredientes

100 ml de espumante rosé brut

30 ml de licor de flor de sabugueiro (elderflower)

Dois morangos fatiados

Água com gás para completar

Modo de preparo

Em uma taça de vinho, adicione os morangos fatiados e o licor. Acrescente o espumante rosé com cuidado. Complete a taça com um toque de água com gás para mais refrescância. Misture suavemente com uma colher antes de servir.

3. Drink Shallow Now

Este coquetel captura a dualidade da canção "Shallow", de Lady Gaga e Bradley Cooper, do filme "Nasce uma Estrela" (2018). É um drink com um toque agridoce, que começa leve mas revela camadas de sabor, representando a profundidade da letra.Ingredientes

50 ml de Aperol

75 ml de espumante prosecco

25 ml de água com gás

Uma fatia de laranja bahia

Modo de preparo

Encha uma taça de vinho com bastante gelo. Adicione o Aperol e, em seguida, o prosecco. Complete com a água com gás. Decore com a fatia de laranja dentro da taça.

4. Coquetel My Way

Um clássico atemporal, assim como a voz de Frank Sinatra. Este drink é forte, sofisticado e para quem aprecia sabores marcantes. Uma variação do famoso Old Fashioned.Ingredientes

60 ml de uísque bourbon ou de centeio

Um cubo de açúcar

Duas gotas de angostura bitter

Uma casca de laranja para decorar

Modo de preparo

Coloque o cubo de açúcar em um copo baixo e adicione as gotas de angostura. Macere o cubo até dissolver. Adicione uma pedra de gelo grande e despeje o uísque. Mexa lentamente até o copo gelar. Torça a casca de laranja sobre o copo para liberar os óleos essenciais e coloque-a dentro do drink.

5. Drink Something Stupid

Divertido e um pouco ousado, como o dueto clássico de Frank Sinatra e Nancy Sinatra (1967). Com uma cor vibrante e sabor frutado, este coquetel é perfeito para quebrar o gelo e iniciar a noite com leveza.Ingredientes

50 ml de vodca

25 ml de licor de laranja (Cointreau ou similar)

25 ml de suco de cranberry

15 ml de suco de limão fresco

Modo de preparo

Gele uma taça de martini ou coupé previamente. Em uma coqueteleira cheia de gelo, adicione todos os ingredientes. Agite vigorosamente por cerca de 20 segundos. Coe a mistura para a taça gelada, sem o gelo da coqueteleira. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.